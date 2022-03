La jornada del sábado 5 de marzo trajo consigo la presencia de Loles León en el plató de 'laSexta noche', donde hizo un repaso de su trayectoria profesional. Hubo momentos emotivos para recordar como sus duros inicios en el mundo de la interpretación y la relación con su madre, pero también salieron a relucir los motivos reales que llevaron a que la actriz abandonase la exitosa 'Aquí no hay quien viva'.

Escena final de Loles León en 'Aquí no hay quien viva'

Tras dos temporadas dando vida a la mítica Paloma Cuesta, la actriz decidió dejar la serie en el año 2004. Este abandono dio mucho que hablar en aquella época. Es más, muchos recuerdan que el futuro de su personaje quedó en el aire, pues se decidió que la matriarca de la familia entrase en coma tras caerse por la ventana del patio. Los rumores apuntaron siempre a las discrepancias salariales entre León y José Luis Moreno, razón por la que José Yélamo quiso conocer las razones de primera mano: "No, cobrar más no", respondió Loles de manera rotunda.

"En un principio, no iba a ser lo que fue después, ¿no?. Eran solo seis capítulos", comenzó a relatar la artista, comentando que accedió a interpretar a Paloma porque tenía hueco en su agenda. También contó que, durante la primera temporada, ninguno de sus compañeros cobró el caché que merecía porque el proyecto no contaba con un presupuesto elevado. Ante esta situación, León accedió a formar parte del elenco y renunciar a las cantidades deseadas, eso sí, con la condición de que vería incrementado su salario si se alargaba la serie.

Al ver que la ficción fue un éxito y que no se paraba de grabar capítulos, contó que le reclamó a Moreno lo que habían acordado, pero que siempre le daba largas asegurando que sus peticiones quedarían satisfechas en el próximo contrato. Como vio que ese momento nunca llegaba, la actriz explotó: "Un día me cansé y le dije: 'Pues yo ya me voy, que tengo ganas de descansar'", explicó desde 'laSexta noche'. "Fueron treinta capítulos sin parar y sin tener vida privada", prosiguió.

Loles, dieciocho años después

Loles León afirmó no tener ningún tipo de relación con José Luis Moreno desde su salida de la serie, y, por lo tanto, no estaba al tanto de los conflictos en los que se encuentra inmerso el productor. Desde que comenzase el 2022, la actriz compaginó su obra de teatro con 'La que se avecina'. De hecho, los hermanos Caballero consiguieron hacer realidad una petición archirrepetida por los seguidores de la ficción gracias a la creación de María del Carmen Carrascosa, también conocida como Menchu.