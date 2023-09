Por Fernando S. Palenzuela |

'TardeAR' prosigue su primera semana de emisión en Telecinco conformando su plantilla de colaboradores y sus secciones. El formato de Unicorn Content presentado por Ana Rosa Quintana contó en la tarde del 20 de septiembre con Lolita Flores, una de las invitadas que ya habían sido anunciadas previamente como cebo. Después de una charla con ella en plató, llegó un importante anuncio.

Ana Rosa Quintana entrevista a Lolita Flores en 'TardeAR'

"¿Has visto esta mesa que tenemos de lujo y para la que intentamos traer a personas muy distintas y de muy distintas profesiones?, que tenemos siempre más o menos el mismo y estamos más contaminados", le indicaba la presentadora a la invitada. "Me parece muy bien porque creo que al final los periodistas tenéis el derecho de informar desde la veracidad y desde un punto de vista ecuánime y frío", respondía Lolita. "Los que somos de pie de calle estamos, quizá, con un pensamiento cada uno a su manera,. Está muy bien porque de ahí se saca siempre la verdad".

Tras esta declaración, Quintana se preparaba para la gran noticia: "Pues por eso mismo le vamos a pedir a Lolita que se incorpore a esta mesa y que también nos dé su punto de vista sobre todo lo que ocurre. Vas a ser colaboradora, además de actriz, de cantante, de escritora...". La jueza de 'Tu cara me suena' aseguraba estar muy feliz y contaba que cuando la llamaron no sabía si iba a poder participar por la obra de teatro en la que está inmersa. "Los lunes normalmente se descansa y, aunque yo no tenga mucho descanso, me apetece mucho venir y que la gente sepa las opiniones de los que vamos a estar en la mesa", expresaba.

Los primeros días de 'TardeAR'

'TardeAR' llegaba planteada como la gran apuesta de Telecinco para la franja vespertina. No obstante, el estreno no fue tan satisfactorio como se había pensado, pues en su primer programa marcó un 11,3%. Al día siguiente, pasado el efecto del estreno, no logró mejorar los datos, sino todo lo contrario. 'TardeAR' marcaba un 10,4%, casi -1 punto menos que se quedaba lejos del liderazgo de la franja.