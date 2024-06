Por Alejandro Burrueco Marín |

La undécima temporada de 'Tu cara me suena' ha tenido una gran ausencia intermitente en su panel de jueces. Àngel Llàcer, "el presidente", se infectó de la bacteria Shigella en sus vacaciones en Vietnam y estuvo ingresado en la UCI en estado crítico. Sus compañeros de mesa echan de menos bromear con él y Lolita Flores ha narrado cómo va su compañero.

Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena 11'

", comentaba Flores a Europa Press en los alrededores del recinto donde su hijo Guillermo Furiase daba un concierto., tal y como le había contado su compañero en sus conversaciones telefónicas. Además, afirmaba que pronto iría a visitarlo porque iba a viajar a Barcelona., por lo que su vuelta a las pantallas podría estar cerca.

"Espero que para la final aparezca y si no, para el año que viene ahí lo tenéis", finalizaba dando esperanzas de que Llàcer tuviera la oportunidad de ponerle el broche final a la temporada. "'Tu cara me suena' sin mi Àngel no es lo mismo. Y me emociono porque en los programas que quedan sé que lo voy a echar de menos", comentaba su compañera unos días antes también al citado medios en los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana.

Los sustitutos de Llàcer

Durante la ausencia del jurado y profesor de interpretación han tenido que ocupar su lugar otros rostros televisivos. Silvia Abril fue la primera en tomar el rol y después pasaron por la silla José Corbacho y Santiago Segura. Por otro lado, en su papel como profesor, ha sido Íñigo Asiain quien ha guiado a los concursantes en sus imitaciones.