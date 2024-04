Por Mario de Hipólito de Sande |

El viernes 26 de abril, Lolita Flores fue invitada al programa 'Y ahora, Sonsoles', donde repasó su experiencia en 'Tu cara me suena'. Durante la entrevista, reveló que había recibido propuestas para participar en el programa, lo cual sorprendió a Sonsoles Ónega. Además, compartió que también había sido tentada para representar a España en Eurovisión. Sin embargo, Lolita afirmó que no se considera una persona competitiva y que prefiere "opinar de lo que sé, y si no lo sé me lo invento".

Jurado y presentador de 'Tu cara me suena'

Durante la entrevista, Sonsoles le preguntó a la cantante por Àngel Llàcer , compañero de 'Tu cara me suena'. "Yo espero que esté bien., cosa que me alegraría muchísimo", confesó Flores. Además aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras. "'", aseguró ante los aplausos de los colaboradores y el público.

Después del emotivo momento, la presentadora le preguntó cómo acabó siendo jurado en el programa. "Yo llamé a Tinet Rubira, tenía muchas ganas de ir de jurado y me ofrecí, fui yo la que llamé", confesó. "A mí no se me caen los anillos por decirlo, yo creo que... ¿Por qué no? El trabajo se busca", continuó explicando.

¿Qué le ha pasado a Àngel Llàcer?

Àngel Llàcer ha atravesado recientemente uno de los momentos más complicados de su vida. El artista contrajo una infección causada por la bacteria shigella durante su viaje a Vietnam. Esta situación se complicó rápidamente, llevándolo a ser hospitalizado en la Clínica Ruber de Madrid, una vez de regreso a España. A pesar de la gravedad de su estado, Llàcer no perdió su característico sentido del humor y bromeó sobre el nombre de la bacteria, comparándolo con el de una "drag queen".