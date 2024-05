Por Beatriz Prieto |

Antena 3 emitió la quinta gala de 'Tu cara me suena 11' la noche del viernes 10 de mayo, marcada por la ausencia temporal de Àngel Llàcer por problemas de salud. El juez fue sustituido por Silvia Abril, un cambio que pareció trastocar a Lolita Flores, quien acabó protagonizando un desliz de lo más curioso al mencionar el popular "abril-cerral" por el que su propia hija, Elena Furiase, es recordada cada año.

Fue tras la imitación de Raquel Sánchez Silva de Massiel cuando Flores tomó la palabra para señalar a la presentadora que, despertando las primeras risas entre los presentes por el doble sentido. "Yo algo entiendo de voces, poco, pero algo entiendo, y Massiel tiene una voz muy redonda, muy gorda y muy grave", procedió la jueza, antes de

"Ay, iba a decir 'abril-cerral'. No", confesó Flores, despertando carcajadas entre todos los presentes al mencionar el episodio que, cada año al comenzar el mes de abril, se hace viral en redes. Un momento que protagonizó Elena en 2009 en el programa 'Password', a quien la jueza tuvo presente al momento: "Mi hija me mata. Lo siento, Elena, hija. Se me ha venido a la cabeza. Lo siento, sigo siendo tu madre". Unas palabras que Flores dedicaba a Elena, consciente del cansancio que su hija ha manifestado en muchas ocasiones al ver cómo su nombre se hace viral cada año.

"Cien mil lenguas de viaje submarino"

No obstante, ese no fue el único el único lapsus que Flores sufrió a lo largo de la gala. En el reparto de puntos, la artista explicó que le dio siete puntos a Juanra Bonet "por lo raro del número y por esa cosa que has hecho", momento en el que imitó el movimiento de la lengua del presentador en su imitación de Vitas, para sorpresa de los presentes. "Perdona, que yo muevo la lengua estupendamente", replicó la jueza, en medio del cachondeo general.

El comentario de Flores animó a la gente a pedir una de sus habituales anécdotas, ante lo que la jueza aseguró que "no hay dinero para pagarme en el mundo mundial". Fue entonces cuando le comentaron la posibilidad de que lanzara un nuevo libro de sus memorias con el título "Memorias de una lengua". "De 'unas lenguas' en todo caso. De viaje submarino. ¿No había un libro que era 'Cien mil lenguas de viaje submarino'?", comentó Flores, quien acabó llorando de la risa al confundir el título de la novela de Julio Verne, "Veinte mil leguas de viaje submarino"