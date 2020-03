'Tu cara me suena' triunfa en su octava edición: Las razones de este éxito y análisis de su audiencia

El 10 de enero de 2020 Antena 3 y Gestmusic estrenaron la octava edición de 'Tu cara me suena'. El formato conducido por Manel Fuentes volvió tras un tiempo de descanso, un parón que tanto el programa como sus espectadores han agradecido y es que a día de hoy es la apuesta de entretenimiento que mejor funciona en su franja de prime time. El espacio es líder holgado de la noche de los viernes, tiene un consumo digital muy potente y ha logrado generar una conversación social muy destacada en su emisión lineal. En definitiva, 'Tu cara me suena' ha vuelto en plena forma y es ya uno de los grandes éxitos de esta temporada en Atresmedia.

Manel Fuentes, presentador de 'Tu cara me suena 8'

El programa ha contado de nuevo con Chenoa, Carlos Latre, Lolita Flores y Àngel Llàcer como jurado mientras que el grupo de concursantes sí se ha estrenado al completo. Entre ellos encontramos rostros como Mario Vaquerizo, Cristina Ramos, Nerea Rodríguez, Jorge González o Gemeliers. Juntos protagonizan esta exitosa edición de 'Tu cara me suena' de la que restan todavía varias galas para cerrar la temporada. Pero antes de ello, en FormulaTV hacemos balance de su éxito de audiencia, descubrimos cómo es realmente su audiencia, revelamos lo que no sabías de su consumo digital y además damos las claves de su éxito. ¿Por qué funciona tan bien? ¿El casting es la clave de todo? ¿El jurado tiene también responsabilidad en este éxito? Lo analizamos.

Una muy buena media de temporada

En lo que llevamos de edición, 'Tu cara me suena' acumula una media del 20% y 2.591.000 espectadores, lo que le convierte en uno de los formatos de entretenimiento más vistos de nuestra televisión. El programa logra igualar los datos conseguidos en la anterior (20,2% y 2.617.000) y superan sin problemas a lo anotado en la sexta edición (17% y 2.277.000 espectadores). Teniendo en cuenta la mayor oferta televisiva a día de hoy y la apuesta por un día de la semana en el que inicialmente había menudo consumo televisivo, los datos son más que positivos y es que 'Tu cara me suena' sigue consiguiendo un aumento del consumo el último día del fin de semana y no ha tenido rival en ni una sola de sus emisiones en lo que llevamos de temporada.

Manel Fuentes y los concursantes de 'Tu cara me suena 8'

Una clave: la estabilidad

Teniendo en cuenta la audiencia conseguida por el programa en sus ocho primeras entregas esta temporada vemos una evolución muy positiva. El espacio ha luchado en una de las noches más competitivas de la semana, contra espacios como 'MasterChef Junior', 'El debate de las tentaciones' o 'Mi casa es la tuya' y nunca ha bajado del 17,8% de share medio. Se estrenó con un 22,6% de cuota y 3,2 millones de espectadores y a lo largo de este tiempo siempre ha estado por encima de los 2,3 millones de media, unos datos muy positivos. Además, la curva de evolución de la temporada es muy estable, lo que parece evidenciar que tiene un grueso del público muy fiel cada semana.

¿Quién ve 'Tu cara me suena'?

Si estudiamos detenidamente el tipo de espectador que tiene el programa, vemos que destaca entre las mujeres (21,6%) por encima de los hombres (18%) y funciona especialmente bien entre el target de 13 a 24 años (22%), el público preferido por los anunciantes. En ese target comercial mejora respecto a lo anotado en la anterior edición (18,5%), algo especialmente positivo. En cuanto a la octava edición, esta también obtiene muy buenos datos entre el público más adulto de 45 a 54 años (22,1%) y el de 55 a 64 años (22,5%). Unos datos que evidencian que el casting sí ha resultado ser todo un acierto ya que atrapa a audiencia juvenil pero también a un público más adulto. Por último, también es interesante conocer las comunidades en las que mejor funciona el programa. De esta forma, y analizando los datos de estas ocho primeras emisiones de 'Tu cara me suena', vemos que el mayor rendimiento lo obtiene en Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Murcia, mientras que sus peores notas las obtiene en Asturias y Galicia.

Gemeliers en 'Tu cara me suena 8'

Muy buen rendimiento digital

En cuanto a rendimiento digital se refiere, cabe destacar que dos millones y medios personas entran al mes en el site de 'Tu cara me suena' en antena3.com y en Atresplayer, consumiendo casi cuatro millones de vídeos mensuales, según datos facilitados por Atresmedia. En redes sociales, el espacio ya supera 715.000 seguidores en Facebook, más de medio millón de seguidores en Twitter; casi doscientos mil en Instagram y en las ocho primeras entregas acumulaba más de 222 millones de impresiones reales y 63 trending topics, otros datos que evidencian su éxito también en redes sociales; el formato genera conversación social.

Un casting que se complementa

Pero, ¿cuáles son las claves de su éxito? Una importante es su casting. Los concursantes son los grandes protagonistas del formato ya que si ellos fallan, el interés por el programa desaparece. Pero conseguir un buen grupo de nombres no es tarea nada sencilla. Por un lado, el programa necesita rostros lo suficientemente conocidos como para que llamen la atención del espectador. Una vez conseguido esto, es importante que estos famosos elegidos canten bien, ni un solo espectador va a resistir un programa con gente que canta mal; es algo incómodo para el oído. Pero además, estos deben dar juego y es que más allá de un programa de imitaciones, 'Tu cara me suena' es humor y juego en plató y los celebritys tienen que ser conscientes de ello.

Jorge González en 'Tu cara me suena 8'

Una vez conseguido esto, hay que lograr un equilibrio, hay que lograr un grupo variado y que pueda llamar la atención de público de edades muy distintas porque este es un formato familiar. Hay que apostar por rostros que por un lado sean reconocibles por personas adultas y mayores y también hay que incorporar figuras conocidas por el target más juvenil del formato. 'Tu cara me suena 8' lo cumple todo a la perfección y es que cuenta con personajes que el target adulto conoce muy bien como por Rocío Madrid, María Isabel o El Monaguillo pero también con ídolos "millenials" como Gemeliers, Nerea Rodríguez, Mario Vaquerizo o Jorge González. Además, todos ellos cantan bien, imitan muy bien y han logrado un feeling muy importante en plató. La audiencia percibe la buena sintonía que existe entre ellos que además es palpable por todos en los juegos y 'sketches' que estos protagonizan en plató.

Unos concursantes que imitan bien

El que imiten bien es fundamental en este programa y en esta edición sucede. Semanalmente nos encontramos todo tipo de actuaciones pero el denominador común en la mayoría de ellas es que llaman la atención por su calidad. Muchos son los números que ya han sido alabados por el gran público; nos estamos encontrando ante grandes imitadores, sin duda. Jorge González, Belinda Washington, Nerea Rodríguez o Cristina Ramos son algunos de los participantes que más han sobresalido y que están entre los favoritos para ganar la edición. Cada viernes nos regalan impresionantes actuaciones que tienen que ver mucho con el éxito del programa. La audiencia sí tiene ganas de ver estos números sobre el escenario. Es algo que sucede con ellos, pero no con Mario Vaquerizo, el concursante más criticado de la edición. Las redes sociales se han inundado de mensajes en contra de su trabajo y es que pocas han sido las actuaciones que han tenido una valoración positiva. Esto demuestra que sí, las malas imitaciones son penalizadas por la audiencia del programa, el público busca esfuerzo y espectacularidad.

Nerea y Raoul en 'Tu cara me suena 8'

Un repertorio que une hits actuales y grandes clásicos

Las canciones y artistas elegidos son también fundamentales para captar a la audiencia y en este caso el repertorio elegido está siendo más que acertado. Gestmusic ha unido infinidad de grandes clásicos de la música nacional e internacional con grandes hits que suenan a día de hoy en las radiofórmulas españolas. Se ha logrado una unión perfecta de temas por descubrir para una parte de la audiencia con otros que tenemos en la cabeza constantemente. De esta forma, se logra sorprender al espectador de cualquier edad y siempre se logra que una parte de la audiencia sí tenga una referencia en su cabeza para poder jugar a encontrar similitudes y diferencias respecto al original.

Unas puestas en escena muy cuidadas

Y si las canciones están bien elegidas, las puestas en escena no se quedan atrás. El programa ha dado un salto de calidad en lo que respecto a la presentación de las diferentes canciones. Nos encontramos ante números completamente espectaculares en los que no se escatima de nada para que llamen la atención del espectador y sean más similares que nunca a las actuaciones originales. Todo tipo de elementos de atrezzo y vestuario junto a un cuerpo de baile que cumple a la perfección en cada uno de los retos consiguen que las imitaciones de 'Tu cara me suena 8' sean números muy potentes televisivamente hablando.

Manel Fuentes y el jurado de 'Tu cara me suena 8'

Un jurado que está en su mejor momento

Y también importante es el papel del jurado, que ha encontrado su sitio en este programa. Chenoa, Àngel Llàcer, Lolita y Carlos Latre se conocen a la perfección, y eso se nota. Cada uno sabe jugar muy bien su rol, han sabido crear tramas de continuidad que se prolongan semana a semana y han conseguido una conexión complicada de lograr en un talent-show. Ellos son el alma de este programa y junto a Manel Fuentes han creado un tándem que funciona a la perfección y que pese a haberse repetido ya varias ediciones consecutivas, no está ni mucho menos quemado. Además, en este caso, el jurado se compenetra bien con el grupo de concursantes y con ellos han sabido crear también diferentes "running gags" que atrapan al espectador.

Acertada elección de invitados

En 'Tu cara me suena 8' cada vez es más habitual la presencia de invitados. Sí, a los que se les emplaza a ser concursantes de la siguiente edición. Y este año, con motivo. Los famosos que están acudiendo cada semana al programa están cumpliendo con creces el reto y es que sus imitaciones llaman la atención, tienen un nivel muy alto y sin duda complementan muy bien al casting fijo del formato. Esto también es importante para que el programa funcione y es que mantener atrapado al espectador en esta actuación extra es fundamental. Y sí, se consigue. Además, el querer seguir viéndoles realizar más imitaciones crea un interesante nexo con la siguiente temporada.

Una edición que funciona

En definitiva, 'Tu cara me suena 8' funciona y lo hace gracias a un completo casting, que da juego, imita bien y cumple a la perfección lo que se pedía con ellos. Un casting que ha entendido el programa, que sabe que esto es mucho más que un formato de imitaciones. 'Tu cara me suena' atrapa en definitiva, también por el buen repertorio elegido, los llamativos artistas a imitar seleccionados y por un jurado que suma. Que sabe jugar sin complejos, riéndose de sí mismo (recordemos que Chenoa tiene una sección para preparar su boda) y que ha creado una complicidad con el espectador. En definitiva, y como dirían en el programa, este 'Tu cara me suena' es canela en rama.