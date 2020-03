'Tu cara me suena 8': Nerea gana la Gala 11 como Elsa de "Frozen 2" pero cede su premio a Mario Vaquerizo

'Tu cara me suena' se acerca a su recta final y es que este viernes Antena 3 ha emitido en prime time la undécima gala de la octava edición. El espacio por ahora sobrevive a la crisis que vive nuestra pequeña pantalla por el coronavirus ya que todavía restan algunas galas grabadas antes del parón que se realizó por las medidas de prevención impuestas. En esta ocasión, Nerea Rodríguez volvió a consagrarse como vencedora y repitió victoria por segunda vez ya que se llevó el trofeo de vencedora semanas atrás con su imitación a Pedrito Fernández y la canción "La de la mochila azul".

Mario Vaquerizo, Alaska, Nerea y Manel Fuentes ('TCMS 8')

En esta ocasión, la que fuese concursante de 'OT 2017' y protagonista del musical "La llamada", se llevó la victoria gracias a su excepcional imitación de Elsa, de la película animada "Frozen 2". La catalana interpretó el conocido tema principal de la película "Into the unknown", y lo hizo con una potente puesta en escena que sin duda nos trasladó por completo a la mágica película de Disney. Pues bien, esta triunfó, llevándose un aplauso unánime de jurado y público presente en plató y logró ser la más votada con un total de 23 puntos, superando sin problemas a Jorge González (21 puntos), Cristina Ramos (17 puntos) y Gemeliers (17 puntos).

Pero como en 'Tu cara me suena' lo importante es la solidaridad, Rodríguez quiso hacer gala de ello y no dudó en ceder el premio que con tanto esfuerzo había ganado en esta ocasión. Como la participante ya había ganado una de las galas, Nerea Rodríguez decidió ceder su premio a Mario Vaquerizo, que todavía no ha logrado ganar ningún programa. El artista que tuvo que conformarse con 16 puntos gracias a la imitación de "Call me" de Sabrina y Samantha Fox que realizó junto a su mujer Alaska, pudo llevarse así los 3.000 euros que cederá a una organización benéfica. Ambos no dudaron en agradecer a la joven artista el gesto de ceder su puesto para que la causa benéfica a la que quieren dedicar ambos el dinero pueda también recibir estos 3.000 euros.

Alaska, invitada estrella de la noche

La reconocida cantante Alaska se convirtió en una de las grandes protagonistas de esta undécima gala de la octava edición de 'Tu cara me suena'. La artista visitó el espacio con una doble misión y es que por un lado realizó una imitación Samantha Fox junto a Mario Vaquerizo, interpretando juntos el conocido tema "Call me", y paralelamente se convirtió en profesora de El Monaguillo, que tuvo la complicada tarea de imitarla en esta gala. Pese a ello, parece que sí cumplió el reto ya que la cantante se mostró muy contenta con el resultado obtenido en el formato.