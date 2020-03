'Tu cara me suena 8': Listado de artistas e imitaciones de la Gala 12

Una semana más, los concursantes de la octava edición de 'Tu cara me suena' han vuelto a pasar por el escenario en el que se desarrolla el espacio para someterse a los complicados retos que una semana atrás les propuso el pulsador. En esta ocasión, Nerea Rodríguez fue la que mejor lo hizo y es que se convirtió en la ganadora de la noche. Lo hizo gracias a una brillante imitación de Elsa de "Frozen 2" con la canción "Into the unknown", el tema más emblemático de la película animada de Disney. Pero bien, una vez terminada la competición, se abre una nueva semana de trabajo en la que los concursantes deberán luchar por la ansiada victoria.

El pulsador en 'Tu cara me suena 8'

Al final de la undécima gala pudimos conocer cuales serán los artistas a imitar y el nombre de los invitados que pasarán por el talent show de Atresmedia. De esta forma, Mario Vaquerizo se pondrá en la piel del líder de The Ramones para interpretar uno de sus míticos temas mientras que Belinda Washington hará lo propio con el reconocido artista internacional Tom Jones. La actriz no pudo disimular su emoción ante tal reto, al igual que sucedió con El Monaguillo, que se mostró especialmente feliz en poder ponerse en la piel del cantautor español Joaquín Sabina, al que tenía muchas ganas de imitar.

Por otro lado, Rocío Madrid tendrá el reto de ponerse en la piel de Marta Sánchez. Bien seguro que el recuerdo de su paso por el talent show como jurado desencadenará más de una situación divertida en el programa. Paralelamente, veremos también a Nerea Rodríguez, que intentará luchar por la victoria de nuevo imitando a Nena Daconte, el conocido grupo que triunfó años atrás en nuestro país, y Jesús y Daniel Oviedo, Gemeliers, se pondrá en la piel de Eros Ramazzotti y Ricky Martin con el conocido tema "No estamos solos", con el que arrasaron en las listas de ventas internacionales.

Los invitados de la próxima semana

Pero esta duodécima gala que se avecina llegará con muchas más sorpresas, y el pulsador ya reveló alguna de ellas. De esta forma, Mario Isabel cayó en la casilla "Original y copia", que trae consigo la presencia de Antonio José. El artista cantará junto a la andaluza, transformada en Maite Perroni ('Rebelde') el tema "Si tú quisieras". Por su parte, Jorge González cayó en la misma casilla y en su caso, el reto que deberá asumir es el de imitar al conocido cantante Carlos Rivera... con él al lado. Paralelamente, veremos a Cristina Ramos "traer a un amigo" después de caer en la casilla correspondiente. En este caso, la elegida es Soraya Arnelas, para transformarse juntas en Mariah Carey y Whitney Houston con el hit "When You Believe".

Listado completo de imitaciones

- Belinda Washington será Tom Jones.

- Mario Vaquerizo va a imitar a The Ramones.

- El Monaguillo interpretará a Joaquín Sabina.

- Rocío Madrid se transformará en Marta Sánchez.

- Gemeliers serán Eros Ramazzotti y Ricky Martin.

- Nerea Rodríguez va a ser Nena Daconte.

- María Isabel se convertirá en Maite Perroni

- Cristina Ramos y Soraya Arnelas serán Mariah Carey y Whitney Houston.

- Jorge González se transformará en Carlos Rivera.