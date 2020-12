'Los espabilados', la serie de Albert Espinosa, ya prepara su segunda temporada que pondría fin a la serie

En las series de televisión nunca se sabe qué puede funcionar y qué no, pero muchas veces, las cadenas y las plataformas están tan seguras de sus productos que apuestan por ir trabajando en futuros capítulos por lo que pueda pasar. Es el caso de 'Los espabilados', que aunque no se ha estrenado todavía (llega el 29 de enero), su creador y guionista Albert Espinosa ya tiene escrita la segunda temporada de la serie, como ha sabido en exclusiva FormulaTV. "Ya la he escrito; me la encargaron durante la pandemia y ahora estamos esperando a que den luz verde si va bien la primera", cuenta a este medio.

Espinosa reconoce que no le hace falta recibir el feedback de la primera para ponerse a escribir la segunda, algo que ya hizo con 'Polseres vermelles'. "Funciona mejor porque no te condiciona nada. Haces la historia que tú quieres hacer", asegura muy convencido el creador de la serie quien además nos adelanta que el universo de 'Los espabilados' está planteado para dos temporadas: la primera que ya está rodada y la "segunda que será bastante diferente".

Con esta segunda temporada, Albert Espinosa daría por finalizada esta serie. "La idea es hacer dos; me gusta hacer dos de todo", reconoce alegando que "si haces muchas temporadas de una serie se pierde la energía". Por otra parte, detalla que esta cantidad de episodios es "lo ideal, porque la primera es para conocer a los personajes y la segunda para llevarlos a un lugar diferente". Dicho esto, prefiere no adelantar nada de las tramas para sorprender al espectador según vayan llegando los episodios.

¿'Pulseras rojas 3'? "Avisamos que tardaríamos"

Cuando 'Pulseras rojas' finalizó su segunda temporada en 2013 se dijo que podía continuar, pero pasados unos años. "Nunca he cerrado la posibilidad", reconoce en 2020 Espinosa hablando sobre una posible tercera, ya que "quedó muy abierto el final de la segunda". "Ya avisamos que tardaríamos. Estas cosas tardan. Mira lo que tardó 'Star Wars' en hacer los Episodios I, II y III", comenta el creador, quien da un consejo a aquellos fans que tengan ganas de más: "Yo siempre les recomiendo que vean la versión alemana o la italiana para que descubran cómo es la temporada 3".