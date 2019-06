Los Javis, sobre 'Veneno': "El elenco de actrices tendrá que ser mayoritariamente de mujeres transexuales"

Si hay dos rostros con talento que en muy poco tiempo se han convertido en autenticas estrellas del mundo de la televisión, cine y teatro esos son Javier Calvo y Javier Ambrossi. Son pareja en el terreno profesional y también en el personal y sin duda se han convertido en personajes influyentes y muy valorados por la mayoría. Cuentan con proyectos tan destacados como "La llamada" en el Teatro Lara de Madrid o 'Paquita Salas' en Netflix; se han convertido en profesores en la Academia de 'OT' y a día de hoy se encuentran preparando el que posiblemente sea uno de sus proyectos más especiales: el biopic de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno.

Los Javis

'Veneno' es el título de esta ficción que ambos desarrollarán con su productora Suma Latina junto a Apache Films y Atresmedia Studios y que narrará la complicada vida que tuvo esta popular mujer transexual que fue protagonista de los medios de comunicación durante décadas. De este proyecto han querido hablar en El País Semanal, medio en el que han dejado claro que "el elenco de actrices tendrá que ser en su mayoría de mujeres transexuales". Parece que ambos tienen muy claro que 'Veneno' va a ser un claro homenaje a todas esas transexuales que no lo tuvieron fácil para sobrevivir.

Contar con el respaldo de Atresmedia ha sido vital para ellos y es que, tal y como afirma Calvo, "no puede hacer esta serie alguien para lucrarse con la historia de una mujer que ha sufrido tanto. Lo tiene que hacer alguien que tenga un compromiso con esa causa" y sí, para ellos Atresmedia Studios y todo el equipo que participará en ella comparte esa idea. El actor y director está convencido que es "un proyecto que se tiene que hacer. No sé si por nosotros, pero se tiene que hacer y estamos apostando por ello" y entre bromas con Ambrossi afirma que "somos los únicos a los que se nos ha ocurrido".

Los Javis en el rodaje de 'Paquita Salas'

"Nos cansamos de nosotros mismos"

Este es uno de sus proyectos para el futuro, pero está claro que no el único y es que hace un tiempo ambos decidieron lanzarse a la piscina y ser líderes de infinidad de proyectos como directores, productores y guionistas. Javier Ambrossi cree que la decisión que tomaron fue "difícil" y confiesa que no fue sencillo el "abrir nuestra oficina, asumir el riesgo económico y aceptar un contrato con Atresmedia para dedicarnos a la creación".

"'Operación Triunfo' nos pasó por encima como un huracán y tuvimos que dejar de lado Los Javis para seguir aprendiendo a escribir. Sentíamos que, si seguíamos haciendo programas de televisión a diario, no íbamos a crecer nunca", afirma también Ambrossi. Por su parte, Calvo se une a este discurso y confiesa que "llegó un punto en que hasta nosotros nos cansamos de nosotros mismos" pero deja claro que "no me gustan los cantantes que se niegan a cantar sus hits. A mí me cuesta tanto escribir y dirigir, me supone un esfuerzo tan grande, que de repente volver a un programa a pasármelo bien me parecería fenomenal".

¿Poco activistas?

Los Javis no lo tienen nada fácil a día de hoy para poder "sobrevivir" a las críticas y es que son muchos los que no dudan en cargar contra ellos por absolutamente lo que sea, como por ejemplo el no ser tan activistas como muchos querrían. Ambrossi no duda en afirmar que ese "maricón amable" como muchos le definen ha conseguido "que en prime time, en 'OT', dos chicos se besen. O se hable de transexualidad. O se critique la postura del PP en relación con el matrimonio homosexual. A lo mejor, el que es amable llega más lejos porque el sistema le abre las puertas más fácilmente".

Los Javis en el MADO

Calvo piensa exactamente lo mismo, y se muestra convencido que "es muchísimo más provocador e importante que nuestro mensaje llegue a muchas familias a que lo vean los mismos círculos reducidos de siempre". Ambrossi piensa que "si queremos que nuestro mensaje llegue, tengo que estar dentro del sistema. Si quiero hacer algo que aporte a la sociedad o que la cambie de raíz, tendrán que verme" y avisa que "el peligro viene cuando el gay blanco, acomodado, se convierte en la única representación de nuestra comunidad y se olvida a la gente que luchó por nuestros derechos y a la que sigue marginada".

Las redes sociales y la fama

Ambos tampoco han dudado en hablar de las redes sociales y la fama. Calvo por ejemplo ha confesado que "lo que peor he llevado ha sido no controlar lo que se veía de mí" y es que se muestra convencido que "llega un punto en el que no te sientes representado en lo que se refleja de ti en las redes sociales o prensa (...) tienes una exposición tan grande que se crea una imagen con la idea que la gente tiene de ti". Ambrossi confirma la teoría y afirma que él decidió dejar Twitter porque "puedes decidir pasar o terminar enloqueciendo", aunque avisa que "somos responsables nosotros también" de parte de la imagen que se puede transmitir de nosotros".