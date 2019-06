Los Javis llenan de guiños a su vida su cameo en 'La otra mirada': de 'OT' a ser familia de Macarena García

La escuela de señoritas se Sevilla abría las puertas de su centro para recibir a dos grandes personalidades que iba a revolucionar a las alumnas: Jorge, un director de prestigio, y Benito, un actor de éxito. O lo que es lo mismo, el tercer capítulo de la segunda temporada de 'La otra mirada' contó con unos cameos de lujo: Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Jorge y Benito (Los Javis) con las alumnas de 'La otra mirada'

Manuela, el personaje interpretado por Macarena García, quiere que sus alumnas reciban una clase de cine y qué mejor que su primo Benito (Ambrossi) y su fiel compañero de proyectos, Jorge (Calvo). Cuando las chicas les vean entrar en la escuela, se armará un revuelo enorme, ya que no están acostumbradas a recibir a gente famosa en la escuela.

Benito y Jorge hacen cine y les muestran a las alumnas una de sus películas, pero ven que las clases de teoría no funcionan, por lo que se las llevan a la entrada de la escuela y se sientan en el suelo formando un círculo para seguir con la clase. La imagen recuerda por completo a las que impartían los propios Javis desde 'OT 2017'. Además la dinámica es muy similar. El personaje de Jorge dice: "Ahora que estamos más cerca y nos podemos mirar todas, todos, empezamos de nuevo". Acto seguido, comienzan a preguntar a la alumnas cuál es su historia.

BUENAS NOCHES ????| ¡Gracias por acompañarnos, otro lunes, con @laotramiradatve! ¿Te has acordado mucho de las clases de los Javis (#JavierAmbrossi y @javviercalvo) en @OT_Oficial? ¡Mira este vídeo ????!



MASTER CLASS de los Javis en #LOMcine vs #OT2018 ???? https://t.co/zWl2SyUTZD pic.twitter.com/VtdPHyfwZE — RTVE Series (@SeriesRTVE) June 10, 2019

Las chicas andan un poco perdidas con la pregunta, ya que lo entienden como su biografía. Por ello, los maestros lo explican de otro modo y les hacen entender que lo que quieren de ellas es conocer su historia personal. "Todas tenéis algo que contar, algo que lleváis dentro y os hace únicas". Es entonces cuando los personajes que interpretan los Javis les mandan una importante tarea: "Queremos que contéis vuestra historia en una película".

El parentesco entre Ambossi y Macarena

Viendo el capítulo se entiende que estos personajes se han creado exclusivamente para ser interpretados por los Javis. Además de esa clase al más puro estilo 'OT', cada una de las escenas están cargadas de guiños a la pareja de creadores. En una ocasión, las alumnas les preguntan si siempre trabajan juntos. "Sí, desde que nos conocimos", responde Calvo. Además, aunque de una forma muy sutil y discreta, se da a entender que también son pareja sentimental.

Javier Ambrossi y Macarena García son Benito y Manuela en 'La otra mirada'

Pero no se queda ahí la cosa. Jorge y Benito también se parecen a los Javis en su pasión por contar historias y por sacar lo mejor de las personas que están dispuestas a aprender de ellos. En este capítulo, quieren que las alumnas cuenten su historia, desde el punto de vista de las mujeres, para contar lo que no está contado y no estar sujetas a los patrones. Sobre lo de contar con mujeres protagonistas, los Javis saben bastante, desde "La llamada" hasta 'Paquita Salas', sin olvidarnos de 'Veneno', serie que están preparando.

El último guiño que se puede ver es el amor que sienten los personajes de Macarena García y Javier Ambossi entre ellos. Son familia y se quieren mucho. El parentesco que tienen en 'La otra mirada' es de primos, pero en una de las escenas del capítulo, están los juntos hablando de su infancia, hasta que llega la madre de ella y le dice: "No había quien os separase, todo el mundo pensaba que erais hermanos".