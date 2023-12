Por Beatriz Prieto |

A falta de solo unos días para que concluya definitivamente 'GH VIP' con la proclamación del ganador de la edición en la final del jueves 21 de diciembre, Telecinco ya está calentando motores para su siguiente apuesta de realities del 2024: la segunda edición de 'GH Dúo'. Una apuesta que FormulaTV confirmó en exclusiva hace un mes y que, además de tener fecha de estreno, volverá a contar con Marta Flich como presentadora.

Marta Flich en el plató de 'GH VIP 8'

Tal y como informa Yotele para la que será la gran apuesta del comienzo del año, en el regreso de la versión de 'GH VIP' con parejas, después de que Flich, cuando tomó el testigo de Jorge Javier Vázquez

Asimismo, el estreno de 'GH Dúo 2' ya está marcado en el calendario de Telecinco: el reality arrancará oficialmente el jueves 11 de enero. Una segunda edición que aterriza en la principal cadena de Mediaset España casi cinco años después de que concluyera la primera, con la victoria de María Jesús Ruiz, y de que hubiera un intento de desarrollar la segunda edición ya ese mismo 2019.

¿Repetirá también Ion Aramendi?

Con la confirmación del regreso de la copresentadora de 'Todo es mentira' al frente de 'GH Dúo', queda por ver quién será su compañero en los debates. No obstante, todo apunta a que Ion Aramendi será también repetidor, dado su trabajo no solo cada domingo, sino también en esas ocasiones en las que ha sustituido a Lara Álvarez en 'GH VIP: Última hora'. Todo ello después de una edición de 'GH VIP' que, a pesar de obtener datos más bajos que sus predecesoras, ha logrado mantenerse siempre por encima de la media de la cadena, en torno al 12%, aunque no ha conseguido eclipsar el poder de 'MasterChef Celebrity'.