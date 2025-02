Las luces y sombras de Melody en Eurovisión 2025, según la prensa internacional: ¿Puede 'Esa diva' ganar?

Por Almudena M. Lizana | |

El 1 de febrero de 2025, Melody se proclamaba ganadora del Benidorm Fest 2025 con 'Esa diva', convirtiéndose así en la representante española para el Festival de Eurovisión 2025. Desde su victoria en la preselección española, se abrió el ya habitual debate sobre las posibilidades de España en Eurovisión, algo que divide al público eurofán entre los que se preocupan por eso y a los que no les importa el puesto final.

Melody en el Benidorm Fest 2025

Para tomar la temperatura de cómo se ha recibido 'Esa diva' de Melody fuera de Españaen Basilea, Suiza. Tras contactar con seis expertos en Eurovisión, hemos podido incidir en los puntos fuertes y los débiles, así como en las posibles mejoras que podrían abordarse de cara a Eurovisión.

Al preguntarles por si les gusta la canción, compuesta por la propia Melody y Alberto Lorite con la producción de Joy Deb, Peter Boström, Thomas G:son, el italiano Donato Cafarelli, de Eurofestival News, y la croata Sanja Daic, de Eurosong.hr, coinciden en que no es de su agrado. "Es un pop lejano al estilo que está ahora en las listas de éxito europeas", indica el primero. Sanja Daic también apunta a que no cree que "concuerde con las tendencias musicales actuales".

Como contrapunto, el búlgaro Cinan Sadula, de Wiwibloggs, cuenta que le encantó la canción desde la primera escucha. "Desde entonces, la escucho todos los días", aunque considera que "necesita un enfoque más moderno, respetando su estilo original", mostrándose impaciente por escuchar la versión de Eurovisión que Melody y su equipo ha prometido. El portugués Emanuel Nabais, de ESC Portugal, explica que "se nota que es una canción compuesta específicamente para Eurovisión" y que tiene sentimientos encontrados con ella, ya que puede parecer un poco "cliché".

Por otra parte, el esloveno Gašper Završnik, corresponsal en Madrid del periódico Delo, nos detalla que sí le gusta la canción y lo pegadiza que es, pero no cree que retocarla sea lo mejor. "España ha elegido esta canción. Cuando España hizo esto con Miki y 'La venda', creo que lo empeoró", recuerda el periodista. La búlgara Madlen Tutelian, de Eurovision Bulgaria, también cuenta que le gusta el tema, aunque confiesa que es más bien un guilty pleasure, un placer culpable. "La escucho cada vez que necesito más autoestima y funciona. Además, aprecio mucho el aspecto autobiográfico", detalla Tutelian.

Lo mejor y lo peor de la candidatura

Pasando a valorar los puntos fuertes y débiles de la candidatura de Melody, la prensa especializada internacional alaba a la propia Melody, destacándola como lo mejor de la candidatura. "Es una artistaza y sabe muy bien cómo presentarse, tanto en el escenario, como fuera de él. No me pierdo ni una entrevista suya, es divertidísima", indica también Madlen Tutelian. "Su punto fuerte es la propia Melody y su excelente interpretación vocal, junto con su dominio en el escenario", añade Sanja Daic, al igual que Donato Cafarelli, que señala "la intensidad de Melody" como lo mejor de su actuación. Cinan Sadula subraya algo mucho más concreto y valora muy positivamente el giro de cámara 360º junto a la pirueta de Melody. "Melody es una artista completa, baila bien, es una muy buena cantante y tiene carisma", indica Emanuel Nabais, asegurando una gran actuación en mayo.

Melody gana el Benidorm Fest 2025

Respecto a las debilidades de la candidatura española en Eurovisión 2025, varios de los expertos concuerdan en algo: "El punto débil, desgraciadamente, es la canción en sí", explica la croata, al igual que señala Nabais. "Al fin y al cabo, Eurovisión es ante todo un concurso de canciones", recuerda Daic, esperando una mejora en la supuesta versión final de 'Esa diva'. "Parece ser escrita hace dos décadas sin tener el sonido retro de la época y no me parece lo suficientemente pegadiza para el público internacional", razona la búlgara Tutelian. "La canción no deja que su interpretación y su voz se eleven. Es una lástima porque estoy seguro que en mayo va a ser una de las tres mejores voces femeninas en Eurovisión", añade el italiano Cafarelli.

La puesta en escena, a examen

En cuanto a la puesta en escena de 'Esa diva' de Melody, a cargo de Pizarro Studios, la opinión vuelve a dividirse. Por una parte, Cafarelli considera que el show "no necesita grandes cambios respecto a Benidorm, solo afinar las tomas". Sadula valora la complejidad de la puesta en escena: "No paró de bailar, moverse y actuar mientras cantaba de forma impecable", explica el búlgaro. Madlen Tutelian la considera interesante, aunque algo "caótica y dispersa", mientras que Daic le añadiría algo más de luz y "eliminaría el atrezzo del trono y simplificaría la actuación porque creo que a veces menos es más".

La palabra caótica también la utiliza el esloveno Gašper Završnik para hablar de la puesta en escena. "Pasa de todo, pero nada tiene demasiado sentido. La puesta en escena necesita mucho trabajo; a veces, menos es más. Parece que han querido incluir todos los clichés eurovisivos en tres minutos. Pero a lo mejor esto es su gracia, su miga", detalla el periodista, confiando en que se refinará el show para traer "algo más fresco e impactante". El portugués Nabais especifica que le parece muy dinámica: "Tiene varios elementos que los telespectadores recordarán, como el comienzo cuando está en el columpio o la peineta como trono en la parte de atrás", destacando lo memorable que puede ser para el público.

Actuación de Melody en el Benidorm Fest 2025

¿Puede ganar Melody Eurovisión 2025?

A la hora de barajar las posibilidades de Melody en Eurovisión 2025, los expertos señalan que hacer predicciones sin conocer a toda la competencia es difícil, pero ven muy complicada una victoria por parte de la sevillana. "Basándome en la versión de Benidorm y en su actuación, diría que actualmente estaría en el lado derecho de la tabla, pero espero que Melody me demuestre lo contrario y nos sorprenda gratamente", comenta Sanja Daic.

"Sin cambios significativos, no creo que supere la posición de Nebulossa y creo que este es el sentimiento general de la prensa especializada. Sin embargo, no tener expectativas a estas alturas solo puede jugar a favor de Melody", cuenta la búlgara Tutelian. Por su parte, Cinan Sadula cree que "podría sorprender a mucha gente y subir al lado izquierdo de la tabla. Con una puesta en escena perfecta y una actuación dinámica podría verla en el top 10". Por su parte, el esloveno Završnik indica que, según su instinto, le augura "una posición de 15 para abajo, o sea, en la segunda mitad de los finalistas".

Su balance del Benidorm Fest 2025

Para terminar, y pasando a evaluar el Benidorm Fest 2025, los expertos de Eurovisión nos detallaron qué les pareció la edición y cuáles eran sus candidaturas favoritas, tanto personalmente como pensando en Eurovisión 2025. Cafarelli pide que se mejore el sistema de votaciones, "eliminando el set fijo del televoto", algo que se solicita desde la primera edición, ya que la máxima puntuación del televoto (80 puntos) nunca superará a la máxima puntuación del jurado profesional (96 puntos), no cumpliendo con el supuesto 50% del público y el 50% del jurado.

"El Benidorm Fest 2025 fue realmente para mí un gran espectáculo con su increíble producción y escenografía. Creo que cada año, Benidorm Fest y su equipo crecen, avanzan y se actualizan", alaba Cinan Sadula. Por su parte, Madlen Tutelian aboga por establecer el Benidorm Fest como un "festival autónomo" y no como una preselección eurovisiva al uso.

Como contrapunto, Gašper Završnik opina que el festival ya se ha consolidado como un evento destacado en el panorama musical español, aunque cree que el nivel de canciones ha sido más flojo que en anteriores ediciones. "Uno de los desafíos que tiene Benidorm Fest es su dificultad para atraer a músicos consagrados, a estrellas de primera fila. También he echado de menos el componente político/social que tenían ediciones anteriores", detalla el esloveno, recordando la participación de Rigoberta Bandini por su componente feminista o Tanxugueiras por la representación plurinacional que supuso su 'Terra'.

Sanja Daic explica que, a pesar de que el nivel de las canciones para ella sí fue "decente", "algunas de sus favoritas rindieron por debajo de lo esperado en sus actuaciones en directo, ya fuera vocalmente o debido a un concepto de puesta en escena fallido". Para terminar, entre los favoritos de la prensa internacional, J Kbello, Mel Ömana y Lachispa destacan, siendo el primero al que veían con más posibilidades en Basilea. "Se parece a la música en español que se escucha en Europa fuera de España", razona Završnik.

Como conclusión, estas son las valoraciones de los seis expertos en Eurovisión consultados por FormulaTV. En definitiva, parece que se recibe la candidatura de Melody con sentimientos encontrados. Todos ellos aprecian el talento y las tablas que tiene la sevillana encima del escenario, pero la mayoría no la ven con posibilidades de ganar Eurovisión y llevarse el micrófono de cristal. ¿Podrían darnos una sorpresa Melody y 'Esa diva' en Basilea?