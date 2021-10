Las últimas declaraciones públicas de Julia Janeiro no han dejado indiferente a nadie. "El feminismo lo usáis cuando queréis", aseguraba la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, ante las cámaras de 'Sálvame'. Una respuesta que no sentó nada bien a Carlota Corredera, quien se sintió aludida y no dudó en cargar contra la joven. Desde 'Socialité', María Patiño defendió a su compañera, al programa en el que colabora y lanzó varios dardazos a la influencer.

María Patiño y Julia Janeiro

"La polémica que ha surgido esta semana no tiene nada que ver con machismo ni feminismo, tiene que ver con responsabilidades paternas", aseguró Patiño para referirse al monumental enfado de Belén Esteban. De hecho, dijo que tenía que ver "con la obligación de los padres de intentar dar una educación a todos los hijos por igual".

Justo después, la periodista lanzó un gran zasca a la influencer para cerrar su discurso: "Se llama feminismo, igualdad". Sin embargo, Patiño también quiso dejar claro que la pequeña de los Janeiro puede exhibir su físico "libremente, cuándo y cómo le de la gana"; además de "operar cualquier parte de su cuerpo, sobre todo, si es apoyada por sus padres", afirmó mirando a cámara.

El enfado de Carlota Corredera

Al parecer, la más molesta con las palabras de Julia Janeiro y el feminismo de 'Sálvame' fue Carlota Corredera. La presentadora atacó a la influencer desde el plató de Telecinco con mucha ironía: "Cuando quieras, quedamos y te explico lo que es el feminismo, porque igual no lo sabes", comentó. De esta manera, la gallega mostró su hartazgo por este tipo de críticas: "En este programa no usamos el feminismo selectivo, yo no defiendo asesinas, aunque sean mujeres".