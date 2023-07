Lucía Pariente, contra Jorge Javier Vázquez: "¿Sabe dónde está usted? También fuera"

Por Almudena M. Lizana |

Las emisiones de "El Salón de Té" de Alba Carrillo en Twitch siguen dando de qué hablar. En el programa del 6 de julio de 2023, su madre Lucía Pariente era una de las invitadas y no tuvo ningún reparo en tratar algunos temas delicados, como aquella noche que vivió en Telecinco en diciembre de 2021, cuando Jorge Javier Vázquez explotó contra ella y la propia Carrillo en la final de 'Secret Story: La casa de los secretos'.

Lucía Pariente y Alba Carrillo en "El Salón de Té"

"A cinco minutos de terminar el programa, Jorge Javier Vázquez,, empezó a decir una sarta de barbaridades. Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Y usted sabe que se portó fatal.", decía Pariente, mirando a cámara directamente y dirigiéndose al presentador.

"Usted dijo hace muchísimos años, cuando el 'Tomate' se acabó, que su teléfono no sonaba porque había sido una mala persona y ha vuelto a replicar lo mismo. No todo vale. El problema es que te la han jugado a ti, porque tú estás fuera y Whisper está dentro", añadía Lucía Pariente, siendo muy crítica con el de 'Sálvame', sin decir el nombre de la persona a la que se refieren cuando dicen Whisper.

"Me dio ganas de demandarle también, por la manera en la que me increpa a mí de esa manera tan atroz, pero no lo hice por respeto a la cadena", decía Alba Carrillo, dolida con Vázquez. "Estoy en el mismo sitio que él, a la misma hora, pero tengo un montón de amigos que me están apoyando. Que la vida no me dé tanto dinero ni soledad como a él", azotaba la modelo.

Indirecta a Rábago

Recordando lo ocurrido en la final de 'Secret Story', Pariente también mandó un recado a Isabel Rábago. "Estaba aplaudiendo que parecía una foca", decía la madre de Carrillo, a lo que la excolaboradora de 'Ya es mediodía' reaccionaba rápidamente. "No, no, no, foca no, porque no come. Foca no puede ser", soltaba Alba Carrillo. "Le voy a dar a la mordiscos una clase de escritura", decía también la presentadora de "El Salón de Té".