La noche del jueves 23 de diciembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' puso fin a su recorrido con la victoria de Luca Onestini. Sin embargo, el momento se vio empañado minutos antes cuando Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez se vieron envueltos en una fuerte disputa en la que el presentador, además de cargar contra la exconcursante y su hija, Alba Carrillo, terminó expulsando de plató a la madrileña. Todo un encontronazo sobre el que Pariente se pronunció al abandonar las instalaciones de Mediaset, a través de un directo en Instagram, en el que criticó sin tapujos al presentador.

Lucía Pariente en la final de 'Secret Story'

"Creo que esto le ha sobrado. Le ha sobrado soberbia, deshonestidad. Podía por un momento en su vida haber parado a pensar que las vidas que se carga también tienen sentido", declaró Pariente, sobre el presentador, a quien señaló que "no solamente es él y su ombligo". "Lo que ha dicho ha sido tal barrabasada, tal falta de vergüenza, que espero que en el mismo sitio donde lo ha dicho, con el mismo público, alguna vez aprenda a pedir perdón", deseó la exconcursante del reality. La madrileña hizo incluso referencia a las palabras que Paz Padilla le dedicó hace un año al presentador, quien incluso las recordó durante la gala, al bromear con el hecho de que no participaría en la nueva 'Secret Story': "qué razón tenía Paz Padilla. Jorge, algún día, cuando vayas bajando, tendrás que aprender a pedir perdón. Y en el último escalón, estoy yo y te recibiré e intentaré consolarte, porque das vergüenza".

"¿Y sabes quién da más vergüenza? La gente que te lo consiente: Jaime Guerra, el señor Vasile, Paco...", señaló Pariente, a quienes instó a "empezad un poco a pensar que no todo vale y a lo mejor te tienen que empezar a poner en el banquillo, Jorge Javier". "Creo que eres un traidor y un sinvergüenza. Hay gente que te ha tratado siempre con cariño y honestidad y, claro, yo no te bailo el agua", recalcó la madrileña, para después señalar lo que "es más vergonzoso todavía, que nadie haya ratificado lo que he dicho, porque sé que no he mentido en ningún momento". Pariente manifestó también que "me da igual que tú te cargues mi vida porque no vale mucho. Soy una trabajadora al uso, con un trabajo normal. Y si este trabajo me falla, me voy a otro. Ni tengo humos, ni tengo ínfulas, ni tengo toda la mierda que tenéis vosotros", al igual que reprochó al presentador de tachar a su hija de "deshonesta". "Se te tenía que caer la cara de vergüenza, pero claro, ¿qué vas a saber de lo que se siente al tener un hijo? No lo vas a saber en la vida", remató la madrileña.

"Me hiciste mucho daño"

El episodio entre Pariente y Vázquez no solo fue muy comentado entre los espectadores en redes sociales, sino que incluso animó a Raquel Salazar a pronunciarse en su cuenta de Instagram, al recordar su encontronazo con el presentador en 'GH VIP 7', cuando la madre de Noemí Salazar también terminó fuera del plató. "Me supera. A ver, Jorge Javier Vázquez, ¿qué te pasa últimamente, corazón? ¿Tienes problemas?", comentaba Salazar, en uno de sus stories, en el que invitaba al catalán a que corriera, "háblalo, intenta cambiar, porque lo que acabas de hacer, me recuerda mucho a lo que me hiciste a mí". "No te pienses que puedes estar tratando así a quien te salga a ti de las pelotas, cada vez que quieras, porque te estás echando al público encima", opinó la participante de 'Los Gipsy Kings', quien incluso confesó que "a mí me hiciste mucho daño, que lo sepas".