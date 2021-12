Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez terminan el 2021 enfadados. El 23 de diciembre, colaboradora y presentador tuvieron un fuerte encontronazo durante la gala final de 'Secret Story: La casa de los secretos' y parece que esta trifulca todavía sigue en un punto muy candente. La madre de Alba Carrillo no acudió al debate final del programa de Telecinco y esta ausencia encendió la ira de cierta parte de sus seguidores, que criticaron duramente en Twitter que no se la tuviera en cuenta.

Lucía Pariente, en la Final de 'Secret Story'

"Fuera del plató. ¡A mí no me llamas bravucón!", exclamó Vázquez en la final del espacio de Telecinco, para, posteriormente, continuar diciendo que tanto Pariente como su hija eran unas "falsas" y "desagradecidas". Esta fue la última noche de la colaboradora en plató, pues, posteriormente, no acudió ni al debate de los finalistas (ya que ella no lo era), pero tampoco al último encuentro en el que estaban llamados todos los concursantes.

Al comenzar la cita, esta vez conducida por Carlos Sobera, el presentador nombró a cada uno de los antiguos concursantes que estarían presentes durante la noche. Sobera en ningún momento mencionó a Pariente y ni siquiera habló del motivo de su ausencia; lo que provocó que cierta parte de los telespectadores acribillaran al espacio de Zeppelin TV quienes incluso crearon un hashtag: #SinLucíaNoHayDebate.

Vetan a Lucía por decir la verdad pero ahí tienen a Sofía Cristo que fue expulsada disciplinariamente por agredir a un compañero. ALUCINANTE!!!



No tenéis vergüenza ninguna @SecretStory_es #SinLuciaNoHayDebate #SecretDebateFinalMEDIOCRE — Meg ???? (@diosameg) December 30, 2021

Lucía estaba siendo la voz de una gran parte de la audiencia.

En el momento en que Jorge la echó de plató, echó con ella a esa parte de la audiencia.#SinLucíaNoHayDebatepic.twitter.com/yBFTCPJTRc — Rubbert ?? (@Rubbeert) December 30, 2021

Este HT también a parte de que es para apoyar que sin @luciarpj no hay debate porque es la esencia de ese programa, también es dedicado a @AlbaCarrilloTW ??#SinLuciaNoHayDebate pic.twitter.com/KIQd1Yr3pB — Paula Marzoli???? DE LUTO POR JAKE???? (@OriQueenMarzoli) December 30, 2021

Que @luciarpj no va a estar en el debate final de @SecretStory_es ? Pues nada suerte y a ver si subís del 10% que hicisteis el otro día cracks #sinlucianohaydebate #SecretFinal — ikerjsaez (@ikerjsaez) December 28, 2021

No me han gustado ni el concurso ni las formas de Lucía Pariente en este reality, pero que ella no tenga un espacio en este debate FINAL de todos los concursantes me parece una vergüenza. Lo que hizo Jorge Javier con ella no tiene nombre. #SecretDebateFinal #SinLuciaNoHayDebate — Muy de la RÁBAGO! ?????????? (@MuyRabago) December 30, 2021

Jorge Javier Vázquez y su amenaza a Alba Carrillo

El presentador no solo reprendió a Lucía Pariente, sino que también amenazó a su hija en la final de 'Secret Story'. Muy serio, Vázquez se plantó mirando a cámara y sentenció: "Alba Carrillo, cuidado con el Twitter, a mí ni me nombres ni utilices juego sucio con este programa". Pero además, el empresario subía al tono y concluía: "Cuidadito, porque como decía Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto". Este mensaje llegó a oídos de Lucía Pariente y, a través de su cuenta de Twitter, la colaboradora también mandó un mensaje a Jorge Javier reprochándole el mal trato hacia su hija. En modo irónico, Pariente escribió: "Gracias por el apoyo a la mujer, lo hago mío para este caso. Gracias", sentenció.