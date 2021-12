La noche del jueves 23 de diciembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su final en Telecinco, cuyos últimos minutos de gala quedaron empañados por una inesperada y monumental bronca entre Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez. El encontronazo entre la exconcursante y el presentador arrancó a raíz de unas acusaciones de la madrileña contra Cristina Porta, momento en el que el catalán la tachó de mentirosa y terminó cargando contra su hija, Alba Carrillo, antes de pedir la expulsión de Pariente del plató.

Jorge Javier se encara con Lucía Pariente en 'Secret Story'

En medio del debate tras recibir a Porta y Luca Onestini en plató, Pariente insistió en que la catalana había utilizado un bolígrafo dentro de la casa en contra de las normas, algo que ya había sido negado por el programa. "No se puede poner en tela de juicio cualquier cosa que yo diga", se quejaba la madrileña, mientras la propia Porta y compañeros como Luis Rollán le recriminaban que cuestionara la profesionalidad de los responsables del reality. "Lucía, estás mintiendo", intervino entonces Vázquez, una y otra vez, tajante, sin lograr que Pariente se echara atrás en sus acusaciones. "Estás mintiendo, como en tantas otras ocasiones", lanzó además el presentador, ante la sorprendida exconcursante. "Esto no es verdad, yo no he mentido en la vida", se defendió Pariente, ante lo que Vázquez recalcó que "como mentís tú y tu hija, las dos". De hecho, el catalán no vaciló al acusar a Pariente y Carrillo de "decir mentiras y manipuláis, sembráis la duda".

"Es mentira, Jorge. Tienes un valor cojonudo, porque no es verdad lo que estás diciendo", replicó la aludida, ante lo que el presentador volvió a insistir en su acusación contra madre e hija. "¡Venga, hombre! ¡Bravucón!", soltó Pariente, haciendo crecer aún más la tensión entre ella y el presentador, que la ordenó "abandona el plató". "¿A mí me llamas tú bravucón? ¡Fuera del plató!", insistió Vázquez, ante la negativa de la madrileña, que le echó en cara que "tú me estás llamando mentirosa a mí". "No continuo con el programa", anunció el catalán, al ver que la exconcursante se negaba a obedecerlo e insistía en sus acusaciones contra Porta. "Abandona el plató. ¿Sabes por qué? Porque el presentador que es el que está a cargo de este programa, te dice que salgas. ¡Estoy hasta el coño de vuestras disculpas! ¡A la calle!", estalló Vázquez, al escuchar cómo Pariente le pedía perdón por tacharlo de "bravucón".

"Estamos hasta las narices"

Jorge Javier se dirige a Alba Carrillo tras echar a su madre del plató de 'Secret Story'

"Está muy feo lo que has hecho", le recriminó Pariente, mientras Vázquez manifestaba que "no me relajo" ante los intentos del equipo de calmar la situación, mientras insistía en que la madrileña se marchara. "No voy a abandonar el plató, porque no he dicho ninguna mentira", se defendía la exconcursante, por lo que el presentador optó por salir del plató. "Mira Lucía, tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo", le reprochó el catalán, al volver para dar paso a publicidad, momento en que Pariente abandonó el plató. "Otra cosa que quiero decir ahora que estamos en plan sinceros. Alba Carrillo: cuidado con el Twitter. Yo no sé si mañana tendrás o no programa, pero cuidado, porque estamos hasta las narices, ¿te enteras?", soltó Vázquez, muy serio, dirigiéndose a cámara tras la breve pausa.

"Aquí, de jueguecitos, ninguno. Ni me nombres. Jamás. Ni utilices juego sucio contra este programa mintiendo, sembrando dudas, ¿de acuerdo? Cuidadito, Alba", prosiguió el presentador. El catalán, además, remató su enfadado discurso haciendo alusión a una compañera muy querida: "como diría mi Mila Ximénez: yo no amenazo, ejecuto". Unas palabras que llegaban después de que Carrillo lanzara una pulla al programa sobre la desmentida relación entre su directora y Porta, lo que achacaba a un supuesto trato de favor. "Estoy, creo que más gente también, hasta las narices de que cuestionen nuestro trabajo, de que la gente aquí se vea humillada, atacada, vilipendiada, insultada. Ya está bien", añadía Vázquez, algo más tranquilo, quien pudo escuchar minutos después los gritos de Pariente, fuera de cámaras.