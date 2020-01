Lula da Silva (expresidente de Brasil) se declara fan de 'Merlí' tras salir de la cárcel

Desde que Netflix añadió a su catálogo la serie 'Merlí', espectadores de todo el mundo se han enganchado a las historias de los peripatéticos. En Latinoamérica es donde mayor número de seguidores ha cosechado esta ficción catalana de la que siguen apareciendo fans. Alguno de ellos llama especialmente la atención, como es el caso de Lula da Silva, expresidente de la República Federativa del Brasil.

Lula Da Silva y un fotograma de 'Merlí'

Lula da Silva se ha declarado fan a través de su cuenta de Twitter, exponiendo que acaba de terminar de ver 'Merlí' en Netflix" y "me ha gustado mucho". El expresidente ha preferido no hacer spoilers de de cómo acaba a todos aquellos que pudieran leer la publicación, pero sí que ha transmitido su sentimiento con el desenlace: "No diré el final, pero me pareció triste".

Son muchos los usuarios que han respondido a esta publicación que cuenta con miles de retuits y "me gusta". Mientras Lula da Silva ha recomendado la serie a la filósofa Marilena Chauí, algunos han aprovechado la ocasión para avisar al expresidente de que hay un spin-off con el personaje de Pol Rubio, 'Merlí: Sapere Aude', que seguramente opte por ver.

Terminei de assistir Merlí na @NetflixBrasil e gostei muito. Recomendei até pra Marilena Chauí assistir. Não vou contar o final, mas achei triste. — Lula (@LulaOficial) January 15, 2020

Recién salido de prisión

Lula da Silva fue condenado por el juez Sérgio Moro a nueve años y seis meses de prisión el 12 de julio de 2017. Se convertiría así en el primer expresidente brasileño condenado por corrupción pasiva e ingresaría en la cárcel el 7 de abril de 2018, tras haberse entregado. Diecinueve meses después, el 8 de noviembre de 2019, se ordenó su liberación.