Kiko Hernández, a Hugo Sierra: "Me parece muy sucio lo que has hecho a la productora de 'GH VIP'"

'Sálvame' está siempre al tanto de todo lo que ocurre en 'Gran Hermano VIP' y sus colaboradores están especialmente atentos al desarrollo de la relación entre Hugo Sierra y Adara Molinero. En el programa emitido el miércoles 27 de noviembre en el que contaron con Gianmarco Onestini como invitado, volvieron a tratar la tensa situación que la concursante y su pareja viven. Y Kiko Hernández aprovechó para dedicarle unas palabras poco amistosas a Hugo Sierra, ganador de 'GH Revolution'.

Kiko Hernández y el resto de colaboradores de 'Sálvame'

El colaborador comenzó hablando de la decepción que le había producido la actitud de Sierra, que pasó de ser la víctima de la relación de Adara y Gianmarco a solo contar cómo lo está pasando "con un cheque de por medio". Aunque Hernández matizaba que moverse "por dinero" no está mal, dejaba claro que no aprueba la actitud del uruguayo. Y es que cabe reseñar que Sierra no ha querido volver al plató de 'GH VIP' pero en cambio sí ha ofrecido dos entrevistas cobrando (en la revista Lecturas y en un programa de televisión).

Pero la cosa no quedó ahí y es que también hubo tiempo para echarle en cara la demanda que supuestamente ha interpuesto contra Adara. Kiko Hernández consideraba que enviarla para que llegue durante el concurso lo que haría es "meterle un gol por la escuadra a la productora". La demanda rompería el aislamiento, impidiendo el normal transcurso del reality, como sabe Hugo Sierra como antiguo concursante. "Me parece tan sucio lo que has hecho con la productora", añadía el colaborador.

"No se lo merecen"

Kiko Hernández considera que Zeppelin "no se lo merece, ni Jorge Javier Vázquez tampoco", y por ello optó por mostrarse totalmente decepcionado con la actitud de Hugo Sierra a día de hoy. Ahora solo queda esperar para saber si Adara es la expulsada del reality y en el caso que no sea así, si finalmente recibe la demanda y cómo esto afectará a su participación en el espacio. ¿Sería capaz de abandonar si cree que puede perder la custodia de su hijo? ¿Afrontará desde Guadalix de la Sierra el serio problema legal que le ha planteado el que fuese su pareja?