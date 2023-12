Lydia Lozano se estrena en 'Mañaneros' rememorando sus llantos y bailando el chuminero

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de que Lydia Lozano ha estado con 7 de sus compañeros de 'Sálvame' buscando trabajo en Miami y México con el reality '¡Sálvese quien pueda!', finalmente, la periodista ha encontrado un puesto de trabajo en España. La televisión pública nacional ha apostado por la colaboradora para que se incorpore a 'Mañaneros', el programa de Jaime Cantizano de La 1 que ya contaba con la presencia de Terelu Campos.

Lydia Lozano bailando el chuminero en 'Mañaneros'

La colaboradora se ha estrenado este martes 5 de diciembre, pero, Miriam Moreno y Marc Santandreu, los otros dos presentadores de 'Mañaneros', quienes querían ver si estaba preparada para trabajar en el formato. En esta prueba ficticia,en un plató de televisión: "Soy bastante llorona".

En ese momento, Miriam Moreno le ha dicho que se pusiese a llorar para hacer una demostración. "¿Que me vais a hacer llorar? ¿Que llore? No, no voy a llorar. Es que esto no me lo habían dicho", ha respondido Lydia Lozano, mientras soltaba una carcajada al no entender qué estaba ocurriendo. Por su parte, Marc Santandreu ha intentado pedirle a la colaboradora que bailase, pero no ha podido aguantarse la risa y se lo ha tenido que comentar su compañera. En cuanto ha comenzado a sonar la música, Lozano no ha podido evitar bailar el chuminero frente a los presentadores.

???? Ha pasado el casting @LydiaLozanoOf ????



Es la nueva periodista especializada que se incorpora al equipo ???? tras la marcha de Terelu Campos a 'Bake off: famosos al horno' ????#Mañaneros5D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/xykzo6rdrV — Mañaneros (@MananerosTVE) December 5, 2023

Confunden a Lydia Lozano con Chelo García-Cortés

"Por favor, mañaneros y mañaneras, nuestra nueva especialista de sociedad Lydia Lozano", ha anunciado Jaime Cantizano, desatando la emoción de la colaboradora: "¡Ay! ¡He pasado el casting! ¡Ay, gracias, gracias!". Además, durante toda la prueba, han tomado el pelo a la que fuera miembro de 'Sálvame' llamándola por múltiples nombres e, incluso, llegándola a confundir con Chelo García-Cortés y Mayra Gómez Kemp.