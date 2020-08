Lydia Lozano, acusada por Antonio David de pactar sus fotos con un paparazzi: "¿Crees que soy tan imbécil?"

Lydia Lozano ha sido acusada de haber pactado con un paparazzi sus fotos de Ibiza que han salido publicadas en una revista. Por ello, parte del 'Sálvame' del lunes 10 de agosto se ha centrado en este asunto y Carlota Corredera ha comenzado preguntando a la colaboradora cómo está de cabreada por este asunto. "Estoy subida a una lámpara. En mi vida he vendido nada", decía Lozano, que añadía dirigiéndose a Antonio David Flores: "Has dicho que he hecho un robado pactado". Por su parte, este se defendía asegurando: "Tú sabías perfectamente que te estaban haciendo esas fotografías".

Lydia Lozano, en 'Sálvame'

Lozano no daba crédito a lo que estaba escuchando y preguntaba: "¿Pero tú te crees que soy tan imbécil de ver un fotógrafo y tirarme como me tiré al agua?". Queriendo tranquilizar a su compañera, la presentadora le decía que, en caso de que lo hubiera pactado, no es ningún delito y no pasaría nada, pero la colaboradora seguía defendiendo que "no tenía ni idea. Estaba feliz porque no había ni Dios".

Viendo que su argumento perdía fuerza, Antonio David pasó a la dirección del programa el teléfono del paparazzi que le había dado la información (pero no era el que había hecho las fotos). Acto seguido le llamaban y contaba que cree que sí que eran esas fotos pactadas porque mira a cámara en algunas fotos y no se le marca la tripa a Lozano.

Es solo una opinión

No lo decía a ciencia cierta, por lo que Corredera matizaba si solo se trataba de una opinión. Lozano fue más directa y preguntó: "¿Puedes afirmar que yo he llamado a un fotógrafo?", algo que el paparazzi negó. "Entonces tu opinión es que cuando me tiro espatarrada y con un pelo que parece que lleve peluquín yo sé que hay un fotógrafo", decía irónica la colaboradora.