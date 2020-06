El orgasmo fingido de Lydia Lozano en 'La última cena'

Cada semana, Lydia Lozano es una de las protagonistas indiscutibles de 'La última cena'. Una de las colaboradoras más queridas del formato de Telecinco triunfa cada viernes con sus peculiares pelucas y estilismos; algo que se replicó en la entrega emitida este viernes 26 de junio. En este caso la vimos lucir una impresionante peluca de color cobrizo que a muchos recordó a la artista Sara Montiel, tal y como sus compañeros le dijeron durante toda la velada.

Lydia Lozano en 'La última cena'

Por ello, los responsables del espacio no dudaron en ponerle alguna de las canciones más míticas de Montiel para que Lozano diese rienda suelta a su talento, algo que esta aceptó sin dudarlo. Pero la cosa no quedó ahí y es que mientras la colaboradora comía los peculiares churros con chocolate que habían cocinado Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, esta se dejó llevar y a petición de sus compañeros fingió un orgasmo. Lo hizo sin sonido pero gesticulando más que nunca, algo que desató las risas en redes sociales y es que estas se inundaron de memes y extractos del momento; uno de los más comentados de la noche, sin duda.

¿Terelu Campos a 'La última cena'?

En definitiva, una prueba más que Lydia Lozano está dispuesta a todo por el show; algo que posiblemente el espectador agradece (y mucho). Pero no fue la única atrevida y es que en el juego "verdad o atrevimiento" que Nuria Marín iba proponiendo a los espectadores desde el baño de 'La última cena', la presentadora María Patiño tuvo que enfrentarse a un reto en plena madrugada: llamar a Terelu Campos para intentar que acuda al programa, ya sea como cocinera o como comensal.

La presentadora de 'Socialité' no dudó en hacerlo y por ello llamó en directo a la colaboradora de 'Viva la vida'. Campos se asustó al recibir una llamada a esas horas de la noche ya que no estaba viendo el programa, pero ya una vez tranquila, decidió dejar una puerta abierta ante la propuesta de Patiño. La periodista no quiso ni aceptar ni negarse a acudir al programa pero sí dejó en el aire su participación en el mismo. ¿Veremos próximamente a Terelu cocinar en el programa? ¿Será este el inicio de la llegada de invitados famosos cocineros al formato de La Fábrica de la Tele para Telecinco? Está claro que todas las opciones están abiertas.