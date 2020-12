Macarena Gómez desata la polémica hablando sobre feminismo: "Hay un discurso de odio hacia los hombres"

Macarena Gómez se ha convertido en trending topic en Twitter en nuestro país, y no ha sido por el estreno de su último proyecto, la serie de HBO '30 monedas', dirigida por Álex de la Iglesia, sino por unas controvertidas declaraciones sobre su opinión sobre el feminismo. La actriz de 'La que se avecina' ha visitado el programa 'Este es el mood', presentado por la influencer Amarna Miller, en el que le preguntaron su opinión sobre si el mundo del cine y de la televisión deberían someterse a un "lavado de cara" para eliminar el machismo que aún queda.

Macarena Gómez, en 'La que se avecina'

"Si hay más hombres en la industria, escribirán sobre lo que más conocen, así que escriben más papeles para hombres, y esa es la gran tristeza", comenzó declarando Gómez. "Esto es un proceso muy lento, yo creo que el problema es que estamos queriendo que se produzca un cambio muy radical, pero no creo que haya que imponerlo, estoy en contra de esa imposición", dijo para acabar respondiendo más tarde que sí creía que se estaba "forzando el feminismo": "Lo siento, aquí me van a mirar... me van a asesinar", bromeó.

"He tenido conversaciones con mujeres a las que les parecen tontos todos los hombres", continuó. "La mujer necesita del hombre, yo necesito a los hombres a mi alrededor, y no los infravaloro ni los construyo desde el odio". Posteriormente, la presentadora le preguntaba: "¿Crees que hay un discurso de odio durante estos últimos tiempos a los hombres?", a lo que Gómez respondía: "Yo sí he sentido eso".

"Hace un flaco favor"

Estas declaraciones, junto a otras similares en las que afirmaba que el lenguaje inclusivo era "una chorrada" o que muchas mujeres feministas la habían atacado por "ir recién parida a trabajar" no han pasado desapercibido en las redes, en las que una batalla entre los defensores de las declaraciones de la actriz y otros más críticos con ellas la han convertido en trending topic durante horas.

Macarena Gómez confunde el feminismo con el odio al hombre y hace un flaco favor con sus declaraciones a todas esas mujeres que siguen luchando por sus derechos. El feminismo lo que busca es la igualdad entre mujeres y hombres, lo demás no es feminismo. pic.twitter.com/2Lq0hd2ee0 — Eusebi Fortuny /?? (@FortunyEusebi) December 2, 2020

¿Qué hace el feminismo hegemónico cuando una mujer se sale de su dogma? Atacarla.



Yo, feminista disidente, valoro que mujeres como Macarena Gómez huyan de los dogmas y usen el pensamiento crítico sin dejar de lado la empatía, sea cual sea su opinión. Así sí podemos avanzar. — Viève (@gnvvrchrt) December 2, 2020

Macarena Gómez: "Me considero una persona muy feminista pero creo que hay un discurso de odio hacia los hombres" Está en su derecho de verlo así.



Yo como hombre no creo que haya un discurso de odio hacia a mi desde el #feminismo.



Que haya 4 radicales no representan al resto. — skakeo fanzine (@skakeofanzine) December 2, 2020

Macarena Gómez, mezclando churras con merinas.

Cae en el error de opinar desde la posición del sector, que confunde a posta, hembrismo y feminismo.

Porque lo de: "creo que hay un discurso de odio hacia los hombres" no tiene nada que ver, con quienes trabajan por la igualdad. — ??? (@Ryanjh0pe247563) December 2, 2020

Pues yo apoyo en parte lo que ha dicho Macarena Gomez, no en todo, pero si en lo de que hay feministas radicales que degradan al hombre y eso es así, pero no habla de que todo el feminismo lo haga, solo una parte, y creo que es verdad — Deif???? (@Deifamess) December 2, 2020