Madonna es ingresada en la UCI y pospone su tour mundial de siete meses

Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

La gran gira mundial de Madonna que pretendía celebrar sus 40 años como artista y reina del pop, llamada "The Celebration Tour", ha sido inesperada y temporalmente suspendida. La cantante pretendía visitar docenas de ciudades diferentes a lo largo de la segunda mitad del 2023 y enero de 2024, comenzando este 15 de julio en Vancouver, Canadá. Sin embargo, apenas a dos semanas del comienzo de la gira, Madonna ha sido ingresada en la UCI de un hospital de Nueva York debido a una infección bacteriana y, según un comunicado de su agente Guy Oseary, el tour queda temporalmente suspendido hasta nuevo aviso.

Madonna en los MTV Video Music Awards

Esta última semana de junio se empezó a extender la noticia de que Madonna había sido ingresada y que, así lo informó el medio Page Six.aclarando la situación e informando de la suspensión temporal de los próximos compromisos de la artista: "El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una grave infección bacteriana por la que ha tenido que estar ingresada en la UCI durante varios días.", ha expuesto Oseary, sin confirmar si había necesitado ser intubada como informaban los medios.

El comunicado de Oseary sí aclara que Madonna se está recuperando de la infección y que retomará sus actividades como cantante en el futuro. "Se espera que se recupere por completo. Por el momento, pararemos todos sus compromisos, lo que incluye el tour. Compartiremos más detalles tan pronto como nos sea posible, incluyendo una nueva fecha de inicio para el tour y para los conciertos que sean reprogramados", aclaró el agente de la artista en la publicación de Instagram.

¿Suspendidos también los conciertos de Madonna en España?

Aunque no ha sido confirmado por ninguna fuente cercana a la cantante, algunos medios como People aseguran que Madonna ya ha dejado la UCI y está en proceso de superar la infección. Lo que es seguro es que no está en condiciones de empezar una gira mundial de siete meses de duración, por lo que lo más probable es que esta sea retrasada durante un tiempo prudencial. Dentro de la fase europea de la gira, Madonna pretendía dar dos conciertos en Barcelona, concretamente el 1 y el 2 de Noviembre de 2023. Habrá que ver si la reprogramación de los conciertos de julio en Canadá y Estados Unidos que serán aplazados por la enfermedad de la artista afectarán a las fechas en las que Madonna pretendía venir a España a actuar, las cuales ya habían hecho sold out al vender todas las localidades.