Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

La rapera dominicana de fama internacional Tokischa fue la invitada de la noche del 5 de junio en 'La resistencia', el late night show español presentado por David Broncano en Movistar Plus+. El programa y sus entrevistas son conocidos por tomar direcciones inesperadas, pero ni el presentador ni los espectadores se esperaban lo que ocurrió. Al principio de esta, Tokischa recibe una llamada que, para la sorpresa de todos, es de la mismísima reina del pop, Madonna, y decide contestarla con el altavoz activado para que todos en el plató puedan escuchar.

Tokischa en 'La Resistencia'

"Pensaba que me ibas a llamar", dice Madonna a Tokischa nada más esta responde a la llamada. La rapera le hace saber que se encuentra en medio de una entrevista y lo que sigue es una. "¿Estás tratando bien a mi amiga?", le pregunta ella refiriéndose a Tokischa, a lo que Broncano responde: "La estoy tratando como la reina que es".

Lo que pilló a todo el mundo por sorpresa fue que, cuando el presentador le preguntó a Madonna si conoce el programa, ella dijo que sí, que había oído hablar de él y que nunca le ha invitado a asistir. "Si vienes al programa haré todo lo que quieras", le dice Broncano, y la cantante, así como nos tiene acostumbrados, respondió de forma icónica al comentario: "Eso es lo que quiero escucharle decir a un hombre".

La llamada termina cuando Broncano le pregunta por qué había llamado a Tokischa en primer lugar. Madonna entonces sabe cómo salir de la situación de forma elegante y dice: "Solo quería decirle que la quiero y que la echo de menos. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de conocerla y trabajar con ella. Es una persona increíble".

Relaciones entre celebrities

No es de extrañar para nadie que Tokischa y Madonna tenga una relación tan cercana como para mantener conversaciones casuales por teléfono. Las artistas fueron grabadas mientras se daban un apasionado beso durante un show de moda en 2022 y, aunque pronto se extendieron rumores de una posible relación amorosa, la rapera dominicana no tardó en decir que solo son amigas. Además de la colaboración con Madonna en una nueva versión de su famoso tema "Hung Up", llamada "Hung Up on Tokischa", la cantante también ha colaborado con otros artistas de renombre internacional como Rosalía, Ozuna o J Balvin.