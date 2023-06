Por Redacción |

El 16 de junio queda marcado como la fecha en la que Belén Esteban se sometió a su último polígrafo. En todos estos años de 'Deluxe' han sido varias las ocasiones en que la colaboradora ha dado el habitual "Belenazo". Esta vez, ha recordado su adicción a las drogas y cómo La Fábrica de la Tele la ayudó, y ha querido darle la oportunidad a su madre de agradecerle públicamente todo lo que ha hecho por ella.

Belén Esteban con su madre en 'GH VIP'

"Nunca he hecho esto en televisión, lo sabes, pero te quiero agradecer. Nunca has hablado de mí", se dirigía al comienzo de la llamada telefónica a Carmen. Antes de dejarla hablar, le lanzaba una cuestión y la advertía de que estaba en directo y tuviera cuidado con qué decía: "Te quiero hacer una pregunta, mamá: [...]".

"Quiero dar las gracias en nombre mío, de todas mis amigas y de todas las personas mayores a La Fábrica de la Tele. Claro, con otra cosa, que nos habéis hecho una putada quitándonoslo", soltaba Carmen, que se deshacía en halagos a la productora por "estos 14 años que nos han tenido ahí pegadas a la tele". Al teléfono, la madre de Belén Esteban solo tenía palabras para visibilizar la labor de compañía que el programa ha realizado durante más de una década.

La regañina de Belén Esteban a su madre

En otro punto de la conversación, Belén Esteban le preguntaba a su madre sobre qué iba a hacer por las tardes sin 'Sálvame', ya que ella no tiene plataformas de streaming. "¿Qué vamos a hacer? Seguir viendo 'Sálvame' porque no creo que nos vaya a hacer La Fábrica de la Tele la putada de tenernos las cinco horas viendo tonterías y gilipolleces", soltaba sin tapujos. En ese momento, su hija le daba una amistosa regañina y le pedía que no dijera esas cosas: "No, mama, eso no lo digas. Eso no porque vienen programas y también la gente necesita...". Además, le aclaraba que "La Fábrica de la Tele tiene sorpresas", por lo que no debía preocuparse.