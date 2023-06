Belén Esteban recuerda su adicción a la cocaína: "Pesaba 35 kilos"

Por David Pallarés |

'Sálvame' vive sus últimos días. El programa de La Fábrica de la Tele se prepara para un cierre por todo lo alto y de lo más emotivo. Uno de sus personajes más claves, Belén Esteban, se ha sentado en el 'Deluxe' para enfrentarse a su último polígrafo. La colaboradora ha demostrado un día más que no tiene pelos en la lengua y ha hablado sin tapujos de un tema que ha sido tabú durante muchos años: sus adicciones.

Belén Esteban en el 'Deluxe'

María Patiño ha sigo la encargada de conducir este último polideluxe ante la ausencia de Jorge Javier Vázquez . La presentadora le preguntaba a Esteban. "No me arrepiento, solo me puedo arrepentir por dos personas a las que yo quiero mucho. Una ya sabéis quién es y la otra es mi madre", decía la de Paracuellos. Cuenta, además, que cuando lo hizo durante un 'Deluxe' especial tras haber estado desaparecida de la tele durante meses,, ni siquiera Jorge Javier Vázquez, ni Carlota Corredera , que por aquel entonces era la directora.

Belén Esteban habló de su adicción a la cocaína y del rechazo que le provocaba mirarse en el espejo: "Yo ya no podía más. Me miraba en el espejo y me decía: '¿quién soy?'". Incluso reconoce no poder ver imágenes de esa época en televisión por su gran deterioro: "Yo pesaba 35 kilos". Agradece también toda la ayuda que recibió en ese momento por parte de la productora del programa y de su compañero y amigo Jorge Javier Vázquez, que fue muy duro con ella diciéndole que o dejaba las drogas o moriría.

Nunca más

La colaboradora deja claro que no ha vuelto a consumir, a pesar de haber recibido ofertas y haberlo visto en más de una ocasión. "A mí me pones una raya de cocaína aquí y ten claro que lo que hago, como mucho, es soplarla". María Patiño, por su parte, reconocía darle mucho pudor preguntarle si había recaído, a lo que Belén Esteban respondía alto y claro: "No me he vuelto a meter una raya de cocaína en mi vida. Pero es que voy a decir más: no lo haré nunca. ¿Sabéis por qué? Porque yo encontré la felicidad y la encontré cuando salí de ahí".