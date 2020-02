Tras la marcha de Antonio David, Hugo Castejón y Nuria Martínez, en la cuarta gala de 'El tiempo del descuento' se vivirá la expulsión de otro de los concursantes. Según los usuarios de FormulaTV, la persona que se marchará de la casa de Guadalix de la Sierra será Estela Grande, con un porcentaje acumulado del 48,9%. La modelo fue la quinta finalista en 'GH VIP 7', la edición que inspira este really basado en el reencuentro de sus concursantes.

Estela Grande será la cuarta expulsada de 'El tiempo del descuento', según los usuarios de FormulaTV

La salida de Estela, el gran apoyo de Kiko Jiménez dentro del concurso, supondría la permanencia del resto de nominados una semana más en la casa de Guadalix: Anabel Pantoja se quedaría con el 13.3% de los votos, Dinio García con el 27.8% y Pol Badía con un bajo 10%. Los usuarios de FormulaTV consideran, por tanto, que sin lugar a dudas será la mujer de Diego Matamoros la cuarta expulsada de 'El tiempo del descuento'.

La segunda gran incógnita de la cuarta gala del really show emitido los domingos en el prime time de Telecinco es si habrá un segundo expulsado, como ocurrió la semana anterior. Tras la expulsión de Hugo Castejón y su enfrentamiento con Mila Ximénez, el público pudo decidir a quién más quería ver fuera del concurso y la elegida fue Nuria Martínez.

Su entrevista con Belén Esteban

El pasado martes 28 de enero, Belén Esteban subió a la casa de Guadalix de la Sierra para entrevistar a los nominados. Cuando habló con Estela le trasladó una duda de su suegro, Kiko Matamoros: "¿Qué crees que estaré diciendo sobre el concurso que estás haciendo?". La modelo explicó que creía que el padre de su marido seguiría opinando lo mismo sobre su paso por 'TDD', pero que intentaba que no le importara demasiado: "Algo me afecta porque es una persona de mi familia política y me duele que hable así de mí alguien que me debería, no sé si querer, pero sí respetar. No puedo evitar que me duela un poco, pero tampoco me va la vida en ello".