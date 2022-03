Tras el abandono de MJ en la pasada gala del 8 de marzo, el taller de 'Maestros de la costura' se quedaba con un hueco libre que el programa no ha querido desaprovechar. Por ese motivo, han decidido dar la oportunidad de participar a una nueva aprendiz, Judith.

Presentación de Judith en 'Maestros de la costura 5'

Procedente de Sabadell, la catalana no ha dudado en incorporarse rápidamente tras la llamada del programa. Con experiencia en el mundo de la costura y amante de la moda vintage, ha estudiado un Ciclo Superior de Moda que le ha permitido trabajar en el outlet de Prada durante dos años. Hasta hace poco, se dedicaba a coser almohadas en una fábrica, algo que no le llenaba, ya que se considera una persona talentosa y creativa, lo que le ha llevado a construir su propio taller en el comedor de su casa.

Estrenándose en la prueba grupal en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde los dos equipos tenían que crear un conjunto inspirado en dos cuadros impresionistas, la nueva integrante del programa ya ha podido mostrar sus cualidades confeccionando una manga jamón repleta de complicados fruncidos con la que ha logrado la felicitación de María Escoté: "He alucinado viéndote trabajar con la manga y me has dejado sorprendida", comentaba la diseñadora. Por otra parte, Palomo Spain le ha asegurado que ha sido un gran estreno.

A pesar de los esfuerzos de Judith junto a sus compañeros, el equipo contrario ganó la prueba. Los integrantes de su equipo tuvieron que jugarse la permanencia en el programa en la prueba de eliminación, que consistía en reconstruir un conjunto ochentero a raíz de otras prendas. Con la dificultad añadida del intercambio de prendas que le costó el concurso a Anthony, la nueva aprendiz volvió a demostrar su potencial delante del jurado, asegurando su estancia en el programa.

Reacciones de los compañeros

La incorporación de la catalana al concurso parece no haber agradado a todo el mundo. Aunque en un principio todos la acogieron con los brazos abiertos, se ha comenzado a notar cierta tensión entre Lluis y ella. Ya en la presentación, Lluis señaló que estaba "encantada de conocerse", algo que pareció no hacerle mucha gracia a la aprendiz. Durante la prueba de eliminación, le preguntaron qué le parecía la nueva aprendiz, a lo que el diseñador respondió que "le daba igual". Por otra parte, Judith, al conocer l respuesta, contestó de la misma forma: "A mí, sí, también me da igual. Yo sé que él tiene mucho carácter, pero yo también tengo mucho carácter", dando a entender que ambos pueden protagonizar algún conflicto en el futuro.