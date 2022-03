La noche del martes 8 de marzo, 'Maestros de la costura' alcanzó su tercer programa en La 1 de Televisión Española, a cargo de Raquel Sánchez Silva. La cita semanal arrancó entonces con una sorpresa inédita en toda la historia del formato: MJ se convertía en la primera aprendiz en decidir abandonar la competición. Su decisión dejó perplejos a todos los presentes en el taller, quienes aceptaron la dura decisión de la aprendiz, sobre todo después de que, en el anterior programa, tuviera que abandonar temporalmente la prueba de expulsión al verse sobrepasada. De hecho, su marcha generó muchas lágrimas, incluso por parte del mismísimo Lorenzo Caprile y propició la incorporación de Judith, una nueva aprendiz, en la prueba grupal.

Raquel Sánchez Silva habla con MJ tras anunciar su decisión de abandonar 'Maestros de la costura'

"Me siento muy afortunada por haber entrado en 'Maestros de la costura', pero he de decir que vengo a despedirme y, aunque me da mucha pena, creo que es ahora mismo lo mejor que puedo hacer. Espero que lo entendáis", soltó la manchega al comienzo del programa, cuando Sánchez quiso saber cómo se encontraba. "Comprendo que la prueba de expulsión fue muy dura para ti, que tuviste un momento en el que te rompiste pero, ¿tan definitivo es lo que te pasó?", indagó la presentadora, preocupada, ante lo que MJ señaló que "yo nunca había tenido un ataque así y creo que, por mi salud y mi bienestar... me duele mucho, sinceramente, tomar esta decisión, pero yo ahora mismo no puedo continuar". Sánchez se acercó entonces a la afectada aprendiz, ante quien declaró que "sin ninguna intención de forzar nada, ¿eh? Yo te tengo que pedir que te quedes por lo que puedes vivir aquí, pero no quiero que sufras, porque te vi sufrir muchísimo en la prueba de expulsión".

"Yo soy una persona altamente sensible. Es algo que, sinceramente, me habría gustado no tener que contar, porque no es algo que crea que me defina, pero tiene mucho significado en mi vida, porque me cuesta mucho gestionar mis emociones", confesaba MJ ante las cámaras del programa, en cuyo taller recibió el cariño y comprensión de los jueces. "Que tengas esa sensibilidad me parece extraordinario. Yo, desde el primer día, me enamoré de ti y de tu esencia. Me da muchísima pena perderte en este programa, porque creo que tienes muchísimo para dar", manifestó María Escoté, afectada pero "convencida de que, si no es aquí, lo veremos en otro lugar", palabras que emocionaron a la manchega. "Nos quedamos con muchas ganas de conocerte más", señaló por su parte Palomo Spain. "Lo sé, pero para mí esto está siendo muy difícil. He disfrutado muchísimo, pero ahora mismo no veo otro camino para mí", respondió la aludida.

MJ, eres un amor y te queremos mucho. ¡Mucha suerte, princesa! ???????????? #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/XlrjbMBQGt — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 8, 2022

"La vamos a echar mucho de menos"

Lorenzo Caprile se rompe junto a María Escoté tras la marcha de MJ de 'Maestros de la costura'

"Aquí venimos a aprender y pasarlo bien y no merece la pena todo ese sufrimiento. Lo importante aquí no es este concurso. Lo importante sois vosotros y vuestra salud y bienestar", la tranquilizó Lorenzo Caprile, a quien se sumó Sánchez para señalar que "lo único que queremos todos es que no pienses que porque aquí no hayas encontrado un sitio, el mundo de la moda, de la costura, no sea tu sitio", antes de acompañar a una agradecida MJ a la salida del taller. "Continúo con mi sueño, con mi firma y, a partir de ahí, lo que tenga que ser, será", declaró la manchega, "superorgullosa de haber entrado en 'Maestros de la costura', porque he conocido a gente maravillosa, los jueces son increíbles y guardo cada una de sus palabras y reconocimientos en mi corazón".

La marcha de MJ dejó afectados a sus compañeros, sobre todo a Caterina y Pablo, a los cuales se sumó Caprile, quien apenas pudo contener el llanto. "Es lo que tiene que hacer: irse a estar bien. Que esté tranquila, que reflexione, que encuentre su momento en el mundo de la moda y de la costura", trató de consolarlo Sánchez, tras lo cual se mostró "convencida de que ha hecho lo mejor para ella", para después ceder la palabra a Caterina. La aprendiz se mostró "muy orgullosa" de la manchega y dejó claro su apoyo a su decisión: "a veces, hay que anteponer ciertas cosas. Ha sido muy valiente, la vamos a echar mucho de menos. Creo que mucha gente puede decir lo mismo: yo me llevo una amiga". "Me da muchísima pena, pero sería egoísta si dijera que quiero que se quede, porque para mí ha sido un apoyo muy fuerte y entiendo que se le ha quedado muy grande", valoró por su parte Pablo.