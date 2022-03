La quinta edición de 'Maestros de la costura' alcanzó su tercera entrega la noche del martes 8 de marzo, a cargo de Raquel Sánchez Silva, en la que MJ se despidió del programa por decisión propia, protagonizando así el primer abandono de la historia del formato. Su decisión propició la incorporación de una nueva aprendiz, Judith, en la prueba grupal, tras la cual, en el reto de expulsión, Anthony se despidió de la competición como nuevo expulsado.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 5' en la prueba grupal del tercer programa

En la primera prueba, los aprendices, acompañados por Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda, fundadores de la firma Oteyz, debían coser el bies a unas capas, un reto aparentemente sencillo que, sin embargo, terminó superando a algunos de los competidores, desconocedores de cómo llevarlo a cabo de forma correcta. Tras concluir el tiempo y después de que los jueces observaran sus trabajos, tanto Anthony como Caterina ocuparon los dos últimos puestos, el primero por no comprender bien el desafío y, la segunda, por "no haber terminado de coser el bies" y, de hecho, presentarlo curvo, "como una carretera". En el lado opuesto de la moneda, Isabel quedó en primer lugar "a pesar de que pensaba que no había entendido la prueba", lo que no evitó que presentara "un bies perfecto". Tras ella, Lluís y Pablo completaron el podio, al conseguir ganarse el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Para la prueba grupal, el equipo se trasladó al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza donde, acompañados por Esteban Cortázar, el diseñador más joven del mundo en desfilar en la pasarela de Nueva York e hijo del pintor Valentino Cortázar, los aprendices elaboraron dos prendas inspiradas en dos cuadros diferentes. Como ganadora del primer reto, Isabel tuvo el privilegio de elegir al capitán del grupo rival, que resultó ser Jesús, con quien fue eligiendo por turnos al resto de compañeros. Durante el desafío, mientras que el equipo de Isabel se mostró organizado y liderado por la aprendiz, el grupo rival vivió una serie de tensos enfrentamientos en los que los mayores rifirrafes se vivieron entre Lluís y su capitán. A pesar de todo, el hecho de que el equipo de Isabel quisiera elaborar una pieza especialmente complicada jugó en su contra y propició que el trabajo mejor pulido de sus rivales Jesús, Pablo, Borja, Caterina y Lluís, obtuviera la victoria.

"La vida sigue"

Lili y Anthony, en la cuerda floja tras la prueba de expulsión del tercer programa de 'Maestros de la costura'

La victoria del grupo de Jesús supuso que Isabel, Eduardo Navarrete, Anthony, Judith y Lili se enfrentasen a la prueba de expulsión, en la que contaron con la presencia de Boris Izaguirre. Para defender su permanencia en el programa, los aprendices debían utilizar prendas de los años 80 para darles una nueva vida y adaptarlas a la actualidad. Tras escoger sus prendas y demás material, los mandiles negros recibieron un regalo envenenado en forma de vinilos: aquellos cuyo color coincidía, debían intercambiar sus trabajos, lo que fue un duro golpe especialmente para Anthony, quien recibía de Judith, la reciente incorporación, un trabajo sin patrones, lo que dejaba al francés totalmente despistado.

Dicho giro tuvo su efecto en el trabajo del aprendiz, cuyo resultado final fue descrito por María Escoté como "tan chapucero que no te lo puedes poner para salir a la calle". "Qué mala pata, tú nos has demostrado muchas cosas muy buenas dentro de 'Maestros de la costura'", alabó Sánchez, en la despedida del francés, quien perdió frente a Lili, cuyo trabajo tampoco estuvo a la altura. "Es un juego, uno se tiene que ir y me ha tocado a mí. Una mala pata en esta prueba, pero la vida sigue", confesó Anthony, ante las cámaras del programa. "Estoy muy contento de lo que he tenido tiempo de aprender, de conocer a gente, vuestros consejos, mis compañeros... es una muy buena experiencia y hay que quedarse con todo", declaró el nuevo expulsado en el taller, ante sus compañeros y el jurado.