La quinta edición de 'Maestros de la costura' alcanzó su segunda gala en La 1 de Televisión Española la noche del martes 1 de marzo, en la que los aprendices novatos y veteranos continuaban la competición tras la marcha de Laura Manzano en el debut de la temporada. Una expulsión a la que siguió la de Margarita, tras pinchar en la prueba eliminatoria, lo que la convertía en la segunda "veterana" que se quedaba fuera de la competición.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 5' en la prueba de exteriores del segundo programa

La primera prueba de la noche consistió en colocar una cremallera invisible en distintas prendas, con tan solo veinte minutos de tiempo. Un reto "express" en el que tanto Lili como Jesús pincharon al ocupar los dos últimos puestos: la primera porque "no estaba acostumbrada a coser cremalleras", mientras que el segundo quedó en undécimo lugar al haberse "equivocado desde el principio" por escoger una cremallera nada acta para la prueba. "Nos ha dejado alucinados con su evolución", confesaron los jueces, a la hora de otorgar el primer puesto a Borja, a quien siguió Pablo en la clasificación, en segundo puesto.

Para la prueba grupal, los aprendices se trasladaron a Valencia, a la sede de Jeanología, donde debían elaborar prendas vaqueras con texturas, desgastados y efectos de lavado. Para ello, trabajaron en dos grupos liderados por Borja y Pablo, quienes debían formar equipo en base a los minutos que "costaban" cada uno de sus compañeros, por obra del azar: mientras que el primero solo perdió 17 minutos, el segundo se quedó con 52 minutos menos, de los 200 iniciales. Un reto que concluyó con todos los aprendices e incluso los jueces muy satisfechos con los resultados de ambos equipos, de los cuales triunfó el de Borja, lo que condujo a sus compañeros Eduardo Navarrete, Jesús, Isabel y Anthony a evitar, en un principio, la prueba de expulsión, en la que Pablo, MJ, Lluís, Margarita, Lili y Caterina se jugaban la permanencia en el talent.

???? @MargaritaMDLC3 se convierte en la segunda expulsada de #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/iDbExu9oeK — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 2, 2022

"Creo que tengo mucho más nivel"

De vuelta en el taller, el programa otorgó a Navarrete, el mejor aprendiz de la prueba grupal, el privilegio de salvar a uno de sus compañeros, momento en el que se decantó por Lili. Sin embargo, la organización dio un vuelco a la buena noticia y la salvada tuvo que poner en su lugar a uno de los compañeros del equipo de Navarrete, por lo que escogió a Isabel. De ese modo, la veterana concursante y el resto del equipo de Pablo tuvieron que hacer frente a un reto en el que debían elaborar prendas a medida con papel de burbujas como elemento principal.

La delicadeza del material supuso un gran reto para la mayoría de los concursantes, algunos de los cuales se vieron superados, como ocurrió con Caterina y, especialmente, con MJ, que incluso tuvo que pedir el imperdible dorado para contar con la ayuda de Anthony. Dicho movimiento no bastó para calmar a la aprendiz, que tuvo que abandonar el taller unos minutos con Raquel Sánchez Silva para poder superar su bajo ánimo. A pesar de todo, el trabajo de MJ no quedó entre las peores valoraciones, que se ganaron Caterina y Margarita, quien resultó ser la nueva expulsada. "Estoy bastante triste, porque no pensaba que, con mi segunda oportunidad, podría llegar a tan poquito", confesó la aprendiz, quien en la tercera edición quedó entre los cuatro finalistas. "Me da pena, porque creo que tengo mucho más nivel y venía a dar lo mejor de mí. No ha podido ser, pues nada", valoró Margarita.