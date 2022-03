La quinta edición de 'Maestros de la costura', comenzada el martes 22 de febrero, ha traído consigo nuevos aprendices que se juegan su permanencia en el programa todas las semanas junto a los más veteranos. La decisión para elegir al expulsado se toma mediante una prueba de eliminación que pone a más de uno al límite, como ha sido el caso de MJ.

MJ rompe a llorar en mitad de la prueba de eliminación de 'Maestros de la costura 5'

La albaceteña, que se jugaba el puesto junto a Margarita, Lluís, Caterina, Isabel Gomila y Pablo, ha sufrido un ataque de ansiedad en pleno proceso de creación. La prueba consistía en confeccionar una prenda a medida utilizando papel de burbujas, un reto que ha costado bastante a la mayoría de los concursantes debido a la fragilidad del material.

MJ comenzó a bloquearse desde el primer momento: "Me estoy bloqueando porque empiezo a trastear el material, se me raja por todos lados... Mi diseño inicial me empieza a rayar porque pienso que mi modelo no va a tener la suficiente movilidad quizá. Intento darle una vuelta y sorpresa: las medidas no me encajan", comentaba. Sus compañeros, viendo el estado en el que se encontraba, intentaron animarla desde la barrera, pero no fue suficiente.

María Escoté, Alaska, Juan Pé y Raquel Sánchez Silva también intentaron animarla y aconsejarla acercándose a ella y, aunque la situación parecía haberse controlado después de esto, la joven volvió a agobiarse. Siguiendo el consejo de sus compañeros, la concursante pidió el imperdible que permite obtener ayuda durante veinte minutos. Eligió a Anthony para ello, pero a pesar de la ayuda, su ansiedad fue a más y Sánchez Silva intervino para sacarla del plató.

Veredicto final

Finalmente, la "Hood Princess" se reincorporó y presentó su conjunto final sin estar muy contenta por el resultado. El jurado la valoró positivamente, salvándola de la eliminación y Lorenzo Caprile trato de tranquilizarla normalizando la situación: "Si te cuento mis ataques de ansiedad, MJ, en treinta años de taller, hija mía...", comentaba el diseñador cogiéndola de las manos.

A pesar de lograr seguir en el concurso, la aprendiz pone en duda su continuidad en el programa: "La verdad que, aunque me duela en el alma, me estoy replanteando muchas cosas: volverme para el barrio, con mi slow fashion, a ser la princess vacilona que en su casa cose que te cagas", declaraba, apenada tras haber sufrido un ataque de ansiedad que le ha hecho replantearse su permanencia en el programa.