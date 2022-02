'Maestros de la costura 5' se estrenaba la noche del 22 de febrero en La 1. Sin embargo, el formato de Shine Iberia solo logró un 8,4% de audiencia, bajando por primera vez del millón de espectadores en su historia. Los comentarios de los seguidores, mostrando sus impresiones, ya vaticinaban que los datos de audiencia no acompañarían al debut de la temporada.

Isabel, en 'Maestros de la costura 5'

Sin duda, el sentir general de los seguidores del programa fue el rechazo a la participación de antiguos rostros: "A mí no me está gustando el programa, todos los concursantes deberían ser caras desconocidas", escribía una usuaria. "Un despropósito meter a antiguos aprendices", decía otra de ellas.

¿Que tenía ganas de que empezara #MaestrosDeLaCostura ? PUES SÍ.



¿Qué he decidido no ver más esta edición con los concursantes repescaos? PUES TAMBIÉN



Nos vemos en la sexta! pic.twitter.com/xGxMUFykvu — A ver cómo lo digo (@Avercomolodigo) February 23, 2022

Lo de juntar a nuevos concursantes con otros de ediciones pasadas no me pareció nada atractivo. Quitarle la plaza a 6 nuevos rostros, ???????? Meter a subcampeones, ???????? #MaestrosDeLaCostura — Argenis CP (@argeniscp80) February 23, 2022

Pues se ha hecho justicia con Laura en esta edición. La justicia que no tuvo en su momento, me da penilla, pero es que no tenía el nivel para llegar tan lejos como llegó ??????????? #MaestrosDeLaCostura — Eva CasiperoNo (@pinkpirate4) February 23, 2022

Quiero decirle al programa que no me gustan los cambios hechos. Falta la ilusión de solo nuevos, desconocidos que conoceríamos #MaestrosDeLaCostura — melotan meriva (@jonnieve1046) February 23, 2022

Si Laura llora, lloramos todos #MaestrosDeLaCostura — david ???? (@daavidramos25_) February 22, 2022

Caprile bailando JAJAJAJAJAJA

Se viene MOMENTAZO.#MaestrosDeLaCostura — Ana ???? (@Anita_escorpio) February 23, 2022

Con la de tiempo que llevaba esperando la nueva temporada de #MaestrosDeLaCostura... entre el refrito de participantes y los nuevos que son un cuadro, no la voy a ver, no me ha gustado nada ???? — Kumiko Gakupo ???????? (@KumikoGakupo) February 23, 2022

#MaestrosDeLaCostura No conteis conmigo ...un desacierto ..que entraran los antiguos aspirantes, no tiene emoción ninguna... — Geli Sánchez (@AngelaP01364221) February 23, 2022

Estos son los únicos 6 que se han apuntado al programa y han tenido que rellenar con los de otros años ????????#MaestrosDeLaCostura — Maria (@112morgana) February 23, 2022

Sigo sin entender porque hay repetidores. Que pasa?

No se han presentado la gente al casting? Lo dudo.

Había gente con poco nivel? También lo dudo.

Meten a los repetidores para hacer show y ganar audiencia? Me lo creo.#MaestrosDeLaCostura — Laura Madness. (@fvckgrl_) February 23, 2022

Mira, de verdad, no me interesan estos dramas... Quiero un programa serio donde veamos a gente coser #MaestrosDeLaCostura — jondalar??????????????????????? (@SanJondalar) February 22, 2022

una aguja clavándose en un dedo, una bordadora estropeada, una discusión entre chiquillas este programa lo tiene TODO #MaestrosDeLaCostura — white i love (@alverteder0) February 22, 2022

¿Deberían pensar dos veces lo que escriben?

Tras el fallecimiento de Verónica Forqué, una de las polémicas giró en torno al linchamiento que se le había hecho en redes sociales durante su paso por 'MasterChef Celebrity'. Aunque se intentó crear conciencia, la primera entrega de 'Maestros de la costura 5' ha dejado claro que no se ha logrado.

Muchos espectadores no dudaron en criticar duramente a algunos de los concursantes, en especial, a Laura: "Yo no sé para qué está Laura otra vez si es una negada o "se ve tan claro que no quería presentarlo... Laura, hija, qué patética", escribían algunos espectadores.