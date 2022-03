La noche del martes 1 de marzo, 'Maestros de la costura 5' celebró su segunda cita en La 1 de Televisión Española, en la que los aprendices se enfrentaron a nuevos retos con el fin de mantenerse en la competición. Una noche que arrancó con toda una sorpresa: el hecho de que Eduardo Navarrete destapó que estaría surgiendo algo más que amistad entre sus compañeros Pablo y Lluís.

Pablo y Lluís, tras salir su "flirteo" en 'Maestros de la costura 5'

Antes de arrancar con el primer desafío de la cita, Raquel Sánchez Silva quiso preguntar a los aprendices a quién consideraban "el rival más fuerte", momento en el que Caterina apuntó a Lluís. "Para mí es un pilar en la casa. Soy de su club de fans", confesó la aprendiz, ante la sorprendida presentadora. "¿Eres el líder de la casa?", planteó Sánchez. "Líder, no, pero mira si están contentos", apuntó el aludido, satisfecho, despertando aplausos entre sus compañeros.

"Yo de verdad que lo he conocido este año y pensaba que era mucho más insoportable. Lluís está supercontento porque, aparte, bueno, voy a contarlo: he sido testigo del primer piquito", desveló entonces Navarrete, dejando totalmente boquiabiertos a los jueces e incluso a la presentadora. "Pablo y yo somos novios, oficial", soltó entonces Lluís, con humor. "Oye, me encanta esta mezcla, lo clásico y lo moderno", confesó por su parte Palomo Spain, mientras una alegre María Escoté admitió estar "fascinada". "Hombre, es que son antagónicos. ¿Cómo es de fuerte?", opinó Navarrete, mientras los protagonistas se reían.

Best of both worlds, bb ?????? #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/dAW3PxhJ6m — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 1, 2022

"Le gusta el capitán"

"Nos llevamos muy bien, nos estamos conociendo, pero como amigos, por favor. ¿Nos habéis visto? Si somos el agua y el aceite. Aunque bueno, nunca se sabe", matizó Pablo, ante las cámaras del programa. La revelación, además, tuvo cierto impacto en la prueba de exteriores, donde Pablo, como uno de los líderes, escogía a MJ como primera compañera. "Yo pensé que ibas a coger primero a Lluís, por la compenetración", bromeó Navarrete, ante lo que el aludido aseguró que "lo elijo el siguiente", promesa que cumplió. "A ver si nos compenetramos bien en la prueba y no nos pegamos mucho", comentó Pablo, tras lo cual Lluís confesó sentirse "contento, me gusta mi equipo". "Le gusta el capitán", lanzó el propio líder. "Claro que sí", coincidió Lluís, quien incluso durante la prueba, ante el bajón de Pablo, aseguró que "a Pablo lo defiendo yo, que es mi novio".