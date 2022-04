La noche del martes 12 de abril, 'Maestros de la costura 5' alcanzó su octava entrega, la última antes de la semifinal, después de la despedida de Isabel la semana anterior. Los seis compañeros de la holandesa volvieron a luchar por permanecer en el programa con la final cada vez más cerca. Algo que, por desgracia, no consiguió Caterina, puesto que se convirtió en el nuevo expulsado del formato, mientras que sus compañeros Lluís, Borja, Eduardo Navarrete, Lili y Pablo se clasificaban para la semifinal.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 5' en el octavo programa

La cita arrancó con una emotiva primera prueba: los aprendices recibieron en el taller a sus seres queridos. Unas visitas que, además, formaron parte de la prueba, en la que, durante treinta minutos, los concursantes debían terminar una camisa para un modelo, en concreto, sus especiales visitantes. El desafío concluyó con Caterina a la cola de la clasificación, por detrás de Lluís, mientras Lili ocupaba el cuarto puesto. Por su parte, el podio quedó compuesto por Borja en primer lugar, con un cuello con "el alma de tu firma" integrado, al igual que "tu estilo"; Pablo, en el segundo; y Navarrete llevándose el bronce.

Para la prueba grupal, los seis aprendices y el equipo del programa se trasladaron a Palacio de Aranjuez, donde debían replicar dos vestidos de la reina Victoria Eugenia, icono de la moda de principios del siglo XX, en presencia de Josie. El celebrity se encargó de nombrar a los jefes de taller, que resultaron ser Borja y Pablo, al tratarse de los mejores del primer reto. Ambos se encargaron entonces de formar los dos equipos, eligiendo entre sus compañeros, por turnos: el primero escogió trabajar con Lluís y Caterina, mientras que el segundo escogió a Navarrete y Lili. La prueba, no obstante, tuvo una dificultad extra en medio de las tres horas de trabajo disponibles: los grupos tuvieron que intercambiar sus trabajos. Un bache que el equipo de Pablo logró sortear con más éxito que sus rivales, lo que los convirtió en los primeros semifinalistas del talent.

"No me lo pondría ni de coña"

Lorenzo Caprile habla con Caterina, en 'Maestros de la costura', de los errores del trabajo de la aprendiz

Borja, Lluís y Caterina fueron los encargados de lidiar con la temida eliminatoria de regreso al taller, donde los tres aprendices debían defender su permanencia en el programa elaborando un conjunto libre que mezclara los estilos inconfundibles de María Escoté y Lorenzo Caprile. No obstante, mientras que Caterina no pudo recurrir a ayuda alguna, sus compañeros sí tuvieron dicho privilegio: Lluís, como el mejor aprendiz de la prueba grupal, pudo solicitar la ayuda de uno de los jueces durante veinte minutos; mientras que Borja, que aún no había empleado el imperdible dorado, al contrario que su compañera, pidió la ayuda de Pablo durante quince minutos.

Dichas ventajas tuvieron un efecto negativoen el ánimo de la aprendiz, quien se mostró muy crítica con su prenda durante la valoración. "Es un mal trabajo. No me lo pondría ni de coña", confesaba Caterina, mientras el jurado trataba de sacar algo positivo, como el hecho de que "hayas querido arriesgar". "Creo que lo que me ha pasado es que Lluís y Borja son fuertes y quizás me he hecho un poquito chiquitita", valoró la aprendiz, a la hora de explicar el porqué de su tropiezor. Todo ello antes de que los jueces, sin necesidad de retirarse a valorar y con la aprendiz consciente de su situación, anunciaran su expulsión. "Mentiría si dijera que estoy feliz, pero tampoco estoy triste. Al final nunca me había imaginado llegar a 'Mestros de la costura' y, mucho menos, a un programa ocho. Creo que mis compañeros se lo merecen muchísimo. No lo he hecho bien", declaraba la expulsada, con la esperanza de que la experiencia "sea el principio de algo muy bonito".