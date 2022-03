La quinta edición de 'Maestros de la costura' vivió su repesca en su sexta entrega, en la que hicieron frente al desafío de elaborar libremente un uniforma escolar. Todo un reto en el que Borja logró destacar notablemente por encima de sus compañeros, por lo que se convirtió de nuevo en concursante del talent, tan solo una semana después de verse obligado a abandonar el taller.

Los candidatos a la repesca en 'Maestros de la costura' junto a sus respectivos trabajos

El vasco, Jesús, Laura, Anthony y Margarita se reunieron con sus antiguos compañeros en la empresa Peris Costumes, a cargo del vestuario para todo tipo de producciones audiovisuales, por lo que el programa aprovechó para proponer el reto basado en el vestuario de 'Élite'. En concreto, debían rediseñar libremente los uniformes que suelen lucir sus personajes. Aunque Margarita y Laura no lograron terminar sus prendas, tanto ellas como el resto de exaprendices recibieron los elogios del jurado por las ganas y el entusiasmo que habían mostrado mientras trabajaban. En el caso de la primera, sus intenciones de hacer algo muy elaborado le jugaron una mala pasada, mientras que a la segunda "como me pongo tan nerviosa, he intentado hacerlo lo mejor posible, poquito a poquito, que es mi ritmo".

"La ejecución de la chaqueta está bien, pero tu fallo está en el diseño. Más allá de la capucha, no hay una propuesta diferente. Es el que más se parece al original", comentó María Escoté, sobre el trabajo de la primera, después de haber señalado que el error de Laura había comenzado al principio, al querer apostar por un diseño muy alejado del habitual estilismo que requiere un uniforme. "Hoy por fin he visto ese modista que llevaba cinco semanas esperando. De hecho, es de los mejores resultados que hemos visto de ti esta temporada", valoró Escoté, sobre el trabajo de Anthony que, a pesar de todo, al igual que el de sus compañeras, no bastaba para recuperar el mandil blanco. Una decisión por parte del jurado que dejaba un "enfrentamiento" final entre la elaboración de Borja y la de Jesús. "Qué difícil nos lo habéis puesto. Qué gustazo de propuestas", elogió Escoté, de ambos exaprendices.

"Agradezco el descanso mental"

"Tu look me encanta y, además, está muy bien rematado", valoró la diseñadora, sobre el segundo, antes de repasar algunos de los detalles del trabajo del aprendiz, de quien lamentó, al igual que de Anthony, que hubiera necesitado que pasaran cinco semanas para probar su talento. "Mi única duda es si sería la mejor opción para un colegio, pero te aseguro que es un lookazo para la calle", matizó Escoté, satisfecha. En cuanto a Borja, la jueza reconoció que "me tienes flasheada, estoy en shock": "tu look es supercool, elegante, moderno, impecable confeccionado". "Has sabido traducir perfectamente en qué consistía la prueba. Aquí hay una reinterpretación perfecta de un uniforme, que además se puede utilizar para ambas cosas, tiene el equilibrio perfecto", declaró Escoté, para después darle al vasco la alegría de que era el elegido para regresar al taller de 'Maestros de la costura'. "Estoy que no quepo en mí de alegría. Agradezco ese aire fresquillo, ese descanso mental que igual tanto me hacía falta para volver con más fuerza y demostrar alguna cosilla que tenía que demostrar", manifestó el feliz aprendiz.