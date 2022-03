'Maestros de la costura 5' alcanzó la mitad de su temporada, lo que suponía el regreso de sus anteriores aprendices para ocupar el puesto de la repesca, logro que obtuvo Borja, tan solo una semana después de haber sido expulsado, al triunfar con su rediseño de un uniforme de 'Élite'. Asimismo, los jueces se despidieron de uno de los concursantes, que resultó ser Judith, al presentar un trabajo que poco se asemejaba a un corsé.

Los aprendices de 'Maestros de la costura' en el sexto programa

La noche arrancó con los aprendices enfrentándose al desafío de elaborar un cierre de ojal, más botón, en quince minutos. Todos ellos debían elaborar su trabajo sobre pieles de animales, con el objetivo de convertirse en el mejor y obtener el delantal dorado de la inmunidad. No obstante, tanto Caterina como Isabel se negaron a participar, por principios, ante el hecho de tener que trabajar con pieles. Al acabarse el tiempo y llevarse a cabo el recorrido del jurado, Judith quedó en el último puesto, algo que ella se "esperaba totalmente y creo que es justo", mientras que Pablo quedó en segundo puesto, tan solo por detrás de Lluís, cuyo trabajo le otorgó la inmunidad. "Nos ha gustado muchísimo cómo has vuelto al taller. Has hecho un ojal con mucho gusto, criterio, técnica y casi perfecto", alabó Lorenzo Caprile.

Para la prueba de exteriores, el equipo se trasladó a Peris Costumes, en Madrid, donde recibieron a Paco Delgado, el único español nominado dos veces a los Oscar como director de vestuario y ganador de dos Goyas, y se enfrentaron a la tarea de replicar dos vestidos de la serie 'La Templanza'. Como el mejor de la primera prueba, Lluís fue el encargado tanto de formar equipos como de designar a los capitanes, al igual que tuvo el privilegio de escoger qué prenda replicar. Mientras que el catalán eligió trabajar con Isabel y Pablo, el equipo contrario estuvo formado por Caterina, Eduardo Navarrete, Judith y Lili. A pesar de contar con un par de manos extra, el segundo grupo logró un resultado muy lejos de lo esperado lo que, sumado al buen trabajo de sus rivales, los condujo a la prueba eliminatoria tras protagonizar un trabajo en el que habían estado muy perdidos desde el comienzo.

"Esta prueba se me ha ido"

Judith y Caterina, antes de conocer la expulsión de la primera de 'Maestros de la costura'

De regreso al taller, los cuatro aprendices recibieron la visita de Samantha Hudson para un reto en el que debían confeccionar corsés, algo en lo que Judith ya tropezó a la hora de escoger el material, puesto que se dejó llevar por el color, tal y como apuntó en su valoración Palomo Spain. "A este corsé le hace falta entretela y, para ser tan sencillo, los terminados son horrorosos", añadió el diseñador, a quien se sumó María Escoté para apuntar que "es un top", lejos del corsé que se pedía. "No tengo muchas nociones de corsé, creo que se nota", confesaba entonces la aludida, a la que no le sorprendió la decisión de los jueces de expulsarla.

"Me habría encantado continuar y llegar hasta el final, pero hay cosas que, a veces, se nos escapan de las manos. Y, esta prueba, se me ha ido", admitió la catalana, quien se emocionó "porque me siento orgullosa de haber estado aquí" y no evadió los errores que había cometido. "No es el día y hay que asumir las cosas como una las hace. Ahora, a seguir aprendiendo fuera de aquí. He llegado aquí, que es lo que quería y, al menos, lo he disfrutado", declaró Judith, en el taller, donde Caterina se había quedado al borde de la expulsión a pesar de sus errores. "Me quedo una semana más, pero no estoy orgullosa", confesó la malloquirna, tras su "victoria a medias". "Soy una persona agradecida y agradezco la oportunidad, sea como sea", se despidió Judith, emocionada y con el deseo de crear su propia marca de ropa.