'Maestros de la costura 5' alcanzó su séptima entrega la noche del martes 5 de abril, tras la repesca de Borja y la expulsión de Judith. Una vez más, los aprendices se enfrentaron a distintos retos en los que debían defender su permanencia en el programa, algo que no logró Isabel, quien terminó convirtiéndose en el nuevo y séptimo expulsado.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 5' en el séptimo programa

La noche arrancó con el desafío de entallar distintos vestidos en sus respectivos maniquíes, en quince minutos de tiempo. Un reto en el que Lili logró sorprender al impresionar a los jueces con su trabajo, lo que la condujo por primera vez a la cabeza de la clasificación, por delante de Isabel, quien "ha rozado la perfección pese a tener el tejido más complicado". En el lado opuesto, Caterina ocupó el penúltimo puesto, mientras que un Eduardo Navarrete consciente de sus fallos, aceptó resignado la última posición.

Para la prueba de exteriores, el equipo se trasladó al Museo de la Seda de Valencia donde, en dos grupos, los aprendices debían replicar dos kimonos de distintos estilos. Trabajos que, en esta ocasión, Lili fue la única encargada en liderar, por lo que la aprendiz debía ir de un equipo a otro. Algo que despertó quejas especialmente entre el grupo compuesto por los veteranos Borja, Navarrete e Isabel, quienes obtuvieron un flojo resultado que los condujo a la prueba de eliminación. Sin embargo, Lili sí que se llevó los elogios de los jueces, quienes la salvaron de situarse en la cuerda floja junto al otro equipo, formado por Lluís, Pablo y Caterina.

"Para mí es muy especial haber estado aquí"

Eduardo e Isabel se abrazan antes de conocer la expulsión de la segunda de 'Maestros de la costura 5'

Ya de regreso al taller, los tres veteranos se enfrentaron al desafío de elaborar prendas libres, atemporales, con el fin de garantizar su permanencia en el concurso. En el caso de Borja, el repescado demostró haber aprendido mucho tras su marcha y regreso al programa al presentar un abrigo que encantó al jurado y cumplía con los requisitos de la prueba. No obstante, Isabel y Navarrete se quedaron en la cuerda floja: la primera, porque no concluyó su trabajo a causa de los nervios; y, el segundo, porque había apostado por una elaboración sencilla que, sin embargo, no estaba perfecta. "Para nosotros es una decisión muy dura, porque sabemos que cualquiera tiene un nivel muy bueno", confesaba Lorenzo Caprile, antes de dar a conocer la expulsión de la holandesa.

"Para mí es muy especial haber estado aquí, porque amo esta profesión. Mis ganas de vivir son coser", confesaba la aprendiz, emocionada. A pesar de todo, la holandesa aseguró que "hay que luchar y seguiré luchando", aunque confesó, agradecida, que "me da mucha pena, porque disfruto muchísimo aquí, me olvido de todo lo que tengo fuera y ha sido un maravilloso portal para mostrar mi trabajo, disfrutar y conocer a gente nueva". "Las gracias te las damos nosotros. Eres un ser humano maravilloso, has sido una aprendiz maravillosa en las dos ediciones y, en este oficio, también influye un poco la suerte. Todos tenemos un mal día", alabó Caprile, en la emotiva despedida de la holandesa, en la que incluso Sánchez estuvo al borde del llanto. "Sé que para ti, especialmente, esta edición era un sueño. Quiero decirte como presentadora que el sueño es haberte tenido dos veces", dedicó la presentadora, con voz ahogada.