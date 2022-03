'Maestros de la costura 5' alcanzó su quinta entrega la noche del martes 22 de marzo, en la que el taller de Televisión Española contó con la visita de los responsables de la firma de lencería Black Limba, Pepe Merino y Luis Miguel Rivero; y La Terremoto de Alcorcón. Una noche en la que los nuevos retos dieron paso a una prueba de expulsión que supuso el fin del concurso de Borja.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 5' en la prueba de exteriores del programa 5

Para el primer desafío de la noche, los aprendices tuvieron que diseñar y confeccionar un bralette, una mezcla de top y sujetador, en tan solo treinta minutos de tiempo. "En general, estamos muy contentos con los trabajos que nos habéis dado", confesó Lorenzo Caprile, satisfecho, tras examinar con sus compañeros el resultado de los distintos aprendices. Un reto en el que Eduardo Navarrete ocupó el mejor puesto, por delante de Judith, quien elaboró una prenda con un "diseño muy bonito y sabe perfectamente lo que buscan las mujeres en este tipo de prenda", y de Pablo, el cual "ha empezado bloqueado, pero ha sabido encauzar y terminar la prueba". En el lado opuesto de la moneda, quedaron Borja y Lili, en el séptimo y octavo puesto, dados los malos resultados de su trabajo con respecto al resto de sus compañeros.

Para la prueba de exteriores, el equipo del formato se trasladó a la Central de Diseño de Matadero, donde debían reproducir un vestido de la diseñadora María Lafuente y otro de Beatriz Peñalver. En esta ocasión, fueron los dos aprendices en la cola los encargados de formar y liderar los equipos, descartando a los compañeros con los que no deseaban trabajar. Dicha mecánica terminó con Lili liderando un equipo que no pareció muy contento con la escasa implicación de su capitana, mientras que sus rivales se mostraban más compenetrados. De hecho, la decisión de Lili de arrasar con las telas de la prueba restó quince minutos de tiempo al trabajo de su grupo, formado por Navarrete, Lluís y Caterina, quienes terminaron enfrentándose a la prueba de expulsión, mientras que Borja, Pablo, Isabel y Judith se libraron de estar en la cuerda floja y la tercera, de hecho, fue nombrada como la mejor aprendiz del desafío.

???? @BorjaMDLC3 se convierte en el quinto expulsado de #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/7dxfx8Rj54 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 22, 2022

"Lo que empieza mal, acaba peor"

Borja, Lili y Eduardo, antes de conocer la expulsión del primero de 'Maestros de la costura 5'

La alegría de los aprendices que se libraban de la prueba de expulsión, sin embargo, no duró demasiado: una vez de vuelta en el taller, Isabel, como la mejor concursante del reto de exteriores, tuvo que elegir a uno de sus compañeros para acompañar al resto de mandiles negros y defender su permanencia en el formato. Una suerte que terminó corriendo Borja, dada su veteranía con respecto a sus otros dos compañeros, y a raíz del hecho de que era la primera vez que Isabel se libraba de la eliminatoria en la edición. No obstante, dichos argumentos no convencieron al afectado, a pesar de que su compañera defendía que "me sienta fatal", puesto que se mostró visiblemente enfadado.

Esa sensación, de hecho, se vio plasmada en Borja a lo largo de todo el tiempo que tenía para trabajar, lo que lo dejó en la cuerda floja junto a sus compañeros Lili y Navarrete. "No me quiero ir. Sé que no lo he hecho bien y no me ha quedado bien. Podía haberlo hecho mejor", lamentaba el bilbaíno, antes de conocer su expulsión. "Me siento supermal, porque nunca pensé que él se fuera a ir, porque hace cosas maravillosas", confesaba por su parte Isabel, en shock con la decisión del jurado. "Siento que no ha estado bien y que no hay que frustrarse con los demás, porque el mayor enemigo es el que uno lleva dentro", valoró Borja. El aprendiz, además, declaró que "canalizar las malas vibraciones en la costura es hacer una mala costura" y admitió que "la culpa la he tenido yo", aunque la situación no le parecía nada justa, puesto que había ganado en la prueba de exteriores con sus compañeros. "Lo que empieza mal, acaba peor y creo que he sido el ejemplo de ello", manifestó el bilbaíno, tras lo cual abandonó el taller.