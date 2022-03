La noche del martes 15 de marzo, La 1 de Televisión Española emitió su cuarto programa de 'Maestros de la costura', en la que los aprendices recibieron las visitas de Daniela Santiago, las reinas de 'Drag Race España' y la gran Verónica Forqué, en la que resultó ser su última aparición televisiva. Un programa que, tras las pruebas, concluyó con todos los aprendices, salvo dos, en la prueba eliminatoria, que concluyó con Jesús fuera del programa.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 5' en la prueba de exteriores del cuarto programa

El programa arrancó con el reto de tener que modificar los estilismos que lucían las integrantes de la primera edición de 'Drag Race España', en tan solo media hora de tiempo, lo que dejó tras de sí algunos resultados lejos del podio. En el caso de Jesús, por ejemplo, a pesar de su pasión por el mundo drag, el aprendiz ocupó el penúltimo puesto, tan solo por delante de Caterina, quien "ha trabajado un poco sin saber lo que hacía". En el lado opuesto, Judith, la "novata" de la temporada, ocupó el segundo lugar, después de haber sorprendido al jurado "porque ha conseguido alejarse de lo evidente". Mientras, Pablo se quedó en cabeza al conseguir "darle un nuevo aire al estilismo de su drag y lo tenía muy difícil".

Para la prueba grupal, el equipo se trasladó a La Alberca, localidad de Salamanca en la que se elaboran trajes-joya, a mano, que han estado permanentes en su historia desde el siglo XX. Los aprendices, de hecho, tuvieron que replicar dichas laboriosas prendas, también sin recurrir a las máquinas de coser, en equipos formados por Pablo, sin capitanes. Dos grupos que, por desgracia, no lograron cumplir con las expectativas de los jueces incluso contando con el apoyo de la prenda principal. Por ese motivo, el jurado optó por enviar a los nueve aprendices a la prueba eliminatoria, aunque eso no evitó que nombraran a Lluís como el mejor concursante de la prueba.

"Me voy triste por dejaros"

Raquel Sánchez acompaña a Isabel, Borja y Jesús, antes de conocer la expulsión del tercero de 'Maestros de la costura 5'

De regreso al taller, los jueces sorprendieron a Lluís con el privilegio de la salvación, a quien podía sumar a uno de sus compañeros. El catalán optó por librar a su compañera Caterina de la eliminatoria, lo que dejaba al resto de aprendices en la cuerda floja. Todos ellos debieron defender entonces su permanencia en el concurso elaborando una prenda nueva a partir de otras más pequeñas. Un reto en el que la intención de Jesús de ir sobre seguro terminó pasándole factura, al presentar una prenda demasiado simple a ojos de los jueces, mientras que Isabel y Borja se libraron por los pelos de tener que despedirse de la experiencia.

"Has estado cuatro semanas y lo has hecho francamente bien. Me gustaría que te quedaras con eso", deseó Raquel Sánchez Silva al nuevo expulsado. "Voy a recordar que me llevo unos compañeros fabulosos, que me han hecho crecer como persona y también madurar, y a los jueces, por sus palabras", declaró Jesús, quien quiso destacar que "en esta vida nos caemos, nos tenemos que levantar y de los errores aprender". "Me voy triste por dejaros, pero a la vez sé que dejo compañeros que son la caña y que, por favor, a por todas", declaró Jesús, emocionado.