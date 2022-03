La quinta edición de 'Maestros de la costura' alcanzó su cuarto programa en La 1 de Televisión Española la noche del martes 15 de marzo, en la que los aprendices, entre otras visitas, recibieron en el taller a la mismísima Verónica Forqué, en la que era su última aparición televisiva grabada antes de su muerte. Mientras que, en 'MasterChef Junior 9' se optó por omitir la presencia de la prestigiosa actriz, dada su reciente pérdida, la entidad pública ha contado con el beneplácito de la familia para mostrar la experiencia de Forqué en el programa, que despertó multitud de alabanzas por parte de la audiencia, la cual también lanzó mensajes de despedida y cariño hacia la madrileña.

Verónica Forqué charla con Eduardo Navarrete en 'Maestros de la costura' junto a Palomo Spain y Raquel Sánchez

"Este programa se grabó antes de que nos dejara la gran actriz Verónica Forqué. Con la autorización de su familia, el programa se emite íntegro en homenaje a la actriz", rezaba un rótulo, al comienzo del programa, adelantando la participación de la actriz en dicha entrega. No obstante, la visita de la actriz no se dio hasta la prueba eliminatoria, en la que fue recibida rodeada de alegría y elogios por parte del jurado, la presentadora Raquel Sánchez Silva y los aprendices. La prueba arrancaba con un pequeño teatrillo en el que Lorenzo Caprile lamentaba haber encogido algunas prendas. "Me imagino perfectamente a nuestra invitada de hoy viviendo una situación así. Porque ella es una profesional diez: cuatro Goyas, un premio Max..., pero también es un poco despistada", lanzó Sánchez, ante lo que aprendices como Eduardo Navarrete ya apostaron por la madrileña.

Forqué llegaba entonces rodeada de aplausos y gritos de emoción, antes de fundirse en un cariñoso abrazo con la presentadora. "¡Qué ha venido mi querida Verónica Forqué! Ojalá la pongan de capitana, de todo. Yo quiero que ella sea la capitana de mi vida en general, la amo", confesaba Navarrete, ante las cámaras del programa. En el taller, la actriz se sumó al teatrillo de Caprile, ante quien bromeó con el hecho de que "todo el tiempo" se le encogía la ropa en la lavadora. "Estamos muy contentos de que estés aquí, porque nos vas a venir muy bien para tranquilizarnos un poquito", confesó Palomo Spain, ante lo que Forqué se lanzó a animar a los aprendices a relajarse, "si no pasa nada". "Haced lo que os salga, como hice yo. Y dejémoslo ahí", aconsejó la invitada, haciendo referencia a su entonces reciente paso por 'MasterChef Celebrity'.

"Es una mujer maravillosa"

A lo largo de la prueba, Forqué acompañó a los jueces y a la presentadora a charlar con cada uno de los aprendices mientras trabajaban en sus proyectos. Una de las primeras visitas de la madrileña fue a Pablo, aprendiz que confesó a Forqué lo mucho que "amo a tu hija. No podía dejar que te fueras sin decírtelo". "Yo también la amo", confesaba la aludida, sonriente. La actriz también se mostró muy cómplice con Isabel, puesto que ya había tenido ocasión de lucir alguno de sus kimonos. "Me encanta que esté aquí Verónica, porque me río mucho con ella y creo que es una mujer maravillosa. Es una grandísima actriz y la amo", confesó la aprendiz.

La intérprete vivió así un tranquilo y cariñoso paso por el taller, que culminó con una despedida llena de elogios. "Eso es luz radiante: tú", dedicó la presentadora, a una sorprendida Forqué. "Ha entrado en el taller como si pasara un cometa. Una lluvia de estrellas", añadió Sánchez, antes de que la invitada se despidiera de los presentes, entre aplausos. "Me parece que una maravilla que haya venido Verónica. Gracias a 'Maestros de la costura' por traer a estar mujer", confesó Navarrete, ante las cámaras, poniendo punto final a la última aparición en televisión de Forqué antes de su trágica muerte. Un sencillo homenaje que, a ojos de muchos espectadores, era necesario tras su polémico paso por 'MasterChef Celebrity 6', mientras otros reflexionaban sobre lo que podría haber estado viviendo entonces Forqué mientras mostraba su sonrisa.