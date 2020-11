El regalo envenenado de Maialen a 'La resistencia': una nueva caja misteriosa con una multa muy peculiar

Maialen sabe que los invitados que van a 'La resistencia' suelen llevar regalos a David Broncano y ella no iba a ser menos. Después de regalar dos copias de su single y un par de camisetas, sacó el regalo más sorprendente que se podría imaginar el presentador, con el que bebería de su propia medicina.

Maialen con la caja y el contrato en 'La resistencia'

Maialen es seguidora del formato y reconoce que en la temporada anterior estaba ansiosa por descubrir qué había dentro de la caja que veían los invitados y, finalmente, se quedó sin verlo porque estaba dentro de la Academia de 'OT 2020'. Ella quiso entonces, durante su paso por el programa de Movistar, que Broncano se sintiese igual que hizo sentirse a los espectadores con el misterio y le regaló una caja que no podría abrir hasta que volviese como invitada en una segunda ocasión.

"Es una caja que, como quiero que me invites otra vez, no la puedes abrir hasta que vuelva", comenzaba explicando Maialen, algo que Broncano tomaba como un chantaje: "El regalo viene con una navaja en el cuello". "Se la puedes enseñar a la gente pero tú no lo puedes ver hasta que yo te lo diga, y para que yo te lo diga, tengo que venir", continuaba explicando la invitada antes de sorprenderle con un contrato.

Multa: comprar 50.000 copias

Y es que Maialen apareció con un contrato "porque luego las palabras se las lleva el viento". El presentador leyó toda la información en la que se compromete a no conocer el contenido de la caja y esta sería "la multa" que tendría que pagar si lo incumple: "En caso de no cumplir con el acuerdo, me comprometo a comprar 50.000 copias del nuevo disco de Chica Sobresalto convirtiéndolo automáticamente en Disco de Platino". Ambos firmaron y ahora queda descubrir cómo avanza este nuevo misterio.