'OT 2020': Maialen, concursante favorita de la Gala 8

La noche del domingo 8 de marzo, Televisión Española emitió la Gala 8 de 'OT 2020', en la que Jesús tuvo que despedirse de sus compañeros tras ser eliminado frente a Gèrard. Tras el emotivo adiós, Roberto Leal fue el encargado de anunciar el nombre de la concursante favorita de la gala, que finalmente fue Maialen.

Eva y Maialen, más votadas como favoritas en la Gala 8 de 'OT 2020'

Eva, Maialen y Flavio fueron los concursantes más votados como favoritos en la Gala 8, tal y como comunicó el presentador. El tercero fue descartado pronto, al obtener el bronce en la votación con el 16% de los votos de los seguidores del programa, mientras que Eva quedó en segundo lugar con un 18%, tan solo un punto por detrás de Maialen, la favorita definitiva de la gala.

"¿Cómo puede ser, de verdad? Gracias por votarme", soltó la concursante, sorprendida y emocionada con la decisión del público. Así, Maialen optó al privilegio de la semana, la inmunidad, que decidió ceder a uno de sus compañeros, para sorpresa de los presentes. "Si me pensabais nominar, prefiero ser nominada", confesó la favorita, antes de regalar su privilegio a su compañero Bruno.

Una evolución espectacular

"Me parece que ha sido muy valiente", elogió Portu durante las valoraciones de los concursantes, a la hora de hablar de la decisión de Maialen de ceder su privilegio, lo que no la perjudicó a la hora de cruzar la pasarela, dado que recibió las alabanzas del jurado y fue la primera salvada. De hecho, de no ser por la inmunidad que recibió Bruno, el concursante habría sido nominado, tal y como confesaron los jueces. "Nos ha faltado un poco de matiz en tu voz y nos hubiera gustado que hubieras brillado un poco más", observó Portu, antes de que el concursante cruzara la pasarela. "Estamos muy orgullosos de ti. Tienes un montón de voz y la tenías ahí guardada, ha sido un placer verte hoy saltando por el escenario y disfrutando como una loca", declaró Natalia Jiménez, a la hora de valorar a Maialen, de la que elogió "una evolución espectacular".