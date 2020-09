Maite Galdeano, posible positivo en Covid-19: "Me tienen que hacer la PCR"

Menos de una semana después de que Sofía Suescun se estrenara como segunda concursante de 'Sola/Solo' tras el paso de Anabel Pantoja, la pamplonesa se preparaba para recibir su primera visita el domingo 27 de septiembre, la de su madre Maite Galdeano. Sin embargo, el encuentro tuvo que ser pospuesto, después de que Galdeano se sometiera a las pruebas de rigor para entrar en Mediaset y se descubriera la posibilidad de que se hubiera contagiado de Covid-19.

Maite Galdeano habla con Sofía Suescun en 'Sola/solo'

La propia Maite fue la encargada de dar la noticia a su hija, quien se mostró muy sorprendida al recibir una videollamada de su madre, ya fuera de las instalaciones de Mediaset. "No estás aquí", lamentaba la concursante, a quien Galdeano se apresuró a tranquilizar antes de contarle las novedades el motivo de que se hubiera cancelado su visita al complejo. "Tranquila, mi amor. Tú sabes que cuando entramos en Mediaset, nos hacen unas pruebas y son muy estrictos", adelantó Maite, con tono optimista.

"Me ha salido como unos anticuerpos, así que no me dejan entrar. Normal, yo lo entiendo", aclaró Galdeano, ante el temor inicial de Suescun, a quien explicó que "mañana tengo que ir al médico de cabecera, que me tienen que hacer la PCR". "Me tienen que meter el palo por las narices, porque es la prueba más exacta que hay, y me dicen si tengo o no tengo la enfermedad", declaró Maite, tras lo cual su hija comentó que la prueba "tampoco es tan exacta".

"El protocolo es así"

"¿Significa que lo has pasado ya?", quiso saber Sofía durante la conversación. "Lo puedo estar pasando y a lo mejor soy asintomática y todo. De hecho, no tengo nada. Es como si me hubieran echado un jarro de agua fría", admitió Galdeano, tras lo cual señaló a su hija que "ni se me ha ido el gusto, ni el tacto, ni el olfato, ni tengo fiebre, ni me pica la garganta". "El protocolo es así, pues ya está. Me da pena no ver a mi hija", concluyó la madre de la concursante, quien no dudó en sincerarse sobre lo poco que le gustaba su nuevo look capilar tras tener claro que Maite se encontraba perfectamente.