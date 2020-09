Sofía Suescun entra en 'Sola' tras el abandono de Anabel Pantoja en solo una semana

Ha bastado solo una semana para que el pisito de 'Sola' conozca a su nueva inquilina. La primera, Anabel Pantoja, manifestó desde el principio el descontento que le producía habitar en soledad el apartamento del reality de Mediaset España. En el transcurso de sus ocho días de encierro no ha parado de expresar la nostalgia que sentía por su familia y sus ganas de abandonar el programa que emite Mitele Plus para sus abonados.

Anabel Pantoja dejará 'Sola' este mismo martes para hacer hueco a una nueva participante. Sofía Suescun se convertirá en la segunda habitante del pisito y llegará con muchas ganas de disfrutar de la experiencia en solitario y generar un gran contenido para sus fans. Al fin, el famoso "sola, sola, sola" de su madre Maite Galdeano se hará realidad y la joven Suescun emprenderá un nuevo reality show en su trayectoria televisiva, esta vez en absoluta soledad.

Sofía Suescun, nueva protagonista de 'Sola'

La entrada de Sofía Suescun se producirá este martes 22 de septiembre en 'Sálvame Tomate', poco después de la salida de Anabel Pantoja y de que el programa haya llevado a cabo todos los protocolos de limpieza y seguridad sanitaria en el apartamento. De esta manera, 'Sola' se quedará sin inquilina tan solo unas horas pero enseguida volverá a la carga con todas las posibilidades que ofrece la ganadora de 'Gran Hermano 16', como las visitas de Maite Galdeano, Cristian Suescun o Kiko Jiménez.

Desde el apartamento Anabel Pantoja ha explicado a sus seguidores el por qué de su corta estancia. "Podré haber luchado más o menos, si hubiera durado más días también habría sido criticada", ha considerado. "Con lo que he tenido me basta y me sobra para saber de lo que no soy capaz y de lo que sí soy capaz, como no comer chocolate en ocho días", valoraba, planteando "¿podría haberlo hecho en mi casa? Sí, pero a lo mejor ha hecho falta que el reality me traiga aquí". La sobrina de Isabel Pantoja cree que la experiencia le ha servido para darse cuenta de que tiene que cuidar su salud y "empezar por un problema grave que llevo acarreando desde hace diez años". "No quiero seguir así", ha concluido, decidida a prescindir de sus malos hábitos alimenticios.

Nuevo éxito tras su fichaje por 'Ya es mediodía'

La noticia se ha dado a conocer en 'Ya es mediodía', programa en el que Sofía Suescun ha comenzado a colaborar este mismo martes y ha explicado que inicia "una nueva etapa" tras su salida de 'Mujeres y hombres y viceversa'. La también ganadora de 'Supervivientes 2018' se ha integrado en la plantilla de tertulianos de la sección "Fresh" del espacio presentado por Sonsoles Ónega, donde se espera que siga colaborando durante el tiempo en el que permanezca en 'Sola', tal y como ha ocurrido con Anabel Pantoja y 'Sálvame'. Además, desde el pisito será testigo de hitos como el estreno de 'La isla de las tentaciones 2', donde participará la que fuera su gran amiga Marta Peñate.