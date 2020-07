Maite Galdeano estalla contra Cristian Suescun: "Te estás convirtiendo en el enemigo de la familia"

La familia Suescun Galdeano vive sus horas más convulsas. Tras el robo en la casa de Sofía y la tortuosa relación de Maite y Cristian en 'La casa fuerte', llega la que parece ser la separación definitiva de madre e hijo. Todo estalló en 'Sálvame', donde Cristian se presentó el jueves para intentar defenderse de las palabras de Sofía, que aseguraban que los hombres como su hermano le "dan asco"

Maite Galdeano, contra Cristian Suescun

"Mi hermana no ha dicho que yo le doy asco, ha dicho que le dan asco los hombres que tontean con otras teniendo novia", dejó caer Cristian en el programa de Telecinco, convencido de que Sofía "no es la más indicada para decir eso cuando ella en 'Supervivientes' estuvo tonteando con Logan teniendo novio". Unas declaraciones que Maite Galdeano, firme defensora de su hija, no estaba dispuesta a consentir.

"Eres un hijo de puta. Te estás convirtiendo en el enemigo de la familia. Te coges y te largas a Pamplona a trabajar. Agárrate un camión y eso es lo que te queda", abroncó Maite a su hijo. Cristian, asombrado por la furibunda reacción de su madre, replicó: "Mamá, necesitas ponerte en manos de un especialista".

Sin tapujos

La conversación se elevó de tono hasta llegar a graves acusaciones, incluso Maite dejó caer que lo expulsaba de casa sin tapujos. "Mamá, te tienes que ir a Villatuerta, al pueblito, a la casa de madera y dejar que Kiko y Sofía hagan lo que quieran", aconsejó Cristian, a lo que Maite respondió muy enfadada: "Qué poca vergüenza tienes, chaval. Yo estoy con mi hija, tú te largas a Pamplona".