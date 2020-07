'La casa fuerte': La reacción de Maite Galdeano y Cristian Suescun al saber que han robado en su casa

Sofía Suescun y Kiko Jiménez volvieron de sus vacaciones en Ibiza este mes de julio conociendo que unos ladrones habían entrado en su hogar y se habían llevado dinero en efectivo, ropa interior usada y hasta su coche aprovechando que ellos estaban lejos de Madrid descansando unos días. Tras esta dura revelación, las autoridades se pusieron manos a la obra mientras Maite Galdeano y Cristian Suescun vivían en 'La casa fuerte' ajenos por completo a todo esto; por ello, durante la final del concurso emitida este domingo 19 de julio en Telecinco, Jorge Javier Vázquez les comunicó en directo lo que había sucedido semanas antes en su hogar.

Maite Galdeano y Cristian Suescun en 'La casa fuerte'

Evidentemente, ambos se quedaron completamente en shock y es que no eran capaces de asimilar lo que estaban escuchando por parte del presentador del espacio. La primera en reaccionar fue Maite Galdeano que recordó que dentro del concurso ya había tenido un mal presentimiento, algo que ya le había sucedido en anteriores ocasiones y que finalmente siempre se cumplía. Esta además se mostró indignada con que su hija se hubiese marchado de vacaciones, dejando el piso libre ya que, tal y como contó, la advirtió que no saliese demasiado de su hogar durante su ausencia para que ningún ladrón aprovechase la circunstancia.

La llamada de Sofía Suescun

A medida que Jorge Javier Vázquez les fue contando más detalles del polémico robo, Cristian Suescun no pudo evitar mostrarse completamente indignado y es que tras saber que quizás no recuperarían todo el dinero robado, este amenazó a los ladrones afirmando que "me voy a encargar que me devuelvan hasta el último euro", y es que tal y como Sofía Suescun confesó, entre el dinero robado se encontraban los ahorros del chico; por lo que para él este golpe sin duda es muy duro. Pese a ello, su hermana Sofía Suescun decidió entrar en directo el programa para tranquilizarles y tras una conversación prácticamente encriptada entre ambos que casi nadie pudo entender, les emplazó a hablar fuera de cámaras para revelarles más detalles.

Antes de ello, Jorge Javier Vázquez ya avanzó algunos detalles desconocidos hasta ahora respecto al robo. "Les han pillado pero no con todo el dinero, pero sí les tienen localizados (...) son dos niñatos, no forman parte de ningún tipo de banda organizada", les explicó el catalán, dejándoles claro que ellos sabían perfectamente que ese piso era de Sofía y Kiko. Pero la cosa no quedó ahí, este afirmó además que uno de los dos chicos que perpetró el robo se hizo incluso una foto con un fajo de mil euros, lo que evidencia el surrealismo de este robo que afortunadamente ha sido resuelto en apenas unos días.