Malena Alterio y Fernando Tejero: "No todo el mundo puede decir que es la pareja más querida de la televisión"

Por Sergio Navarro |

Con unas carreras tan extensas y reconocidas, está claro que Malena Alterio es mucho más que Belén y Fernando Tejero es mucho más que Emilio. Pero si les vemos juntos, es inevitable recordar a esta mítica pareja de 'Aquí no hay quien viva'. ¿Y por qué se han juntado de nuevo? Porque Choví, la marca de salsas, ha hecho un estudio que ha determinado que ellos dos son la pareja de la ficción española más querida por los consumidores para irse de salseo. Las siguientes parejas que completan el informe son la de Dani Rovira y Clara Lago y la de Hugo Silva y Michelle Jenner.

Malena Alterio y Fernando Tejero, como Belén y Emilio en 'Aquí no hay quien viva'

Malena y Fernando han reaccionado muy orgullosos a esta noticia. ". Ha tenido sus pros y sus contras, pero no todo el mundo puede decir lo mismo. No todo el mundo puede decir que es la pareja más querida de la historia de la televisión", asegura Tejero, añadiendo que "eso es de agradecer".

El actor asegura que le sorprende el reconocimiento, pero sí que es cierto que nota el cariño de la pareja en las redes. "Cuando pongo una foto con Malena, es la que más likes tiene. Tengo fotos con ella que han llegado a tener 200.000 likes. Eso quiere decir que la pareja sigue gustando. Pero no deja de sorprender que se haga una encuesta como esta y que de la historia de la televisión seamos nosotros".

¿Quién nos lo iba a decir?

Es en ese momento, cuando Malena toma la palabra para plantear: "¿Quién nos lo iba a decir hace 20 años cuando hicimos 'Aquí no hay quien viva'? De repente estamos tan presentes como si la hubiésemos hecho ayer. Es alucinante que ya estamos en la tercera o cuarta generación...". Y es que es cierto que sigue muy de moda la serie aunque finalizara en 2006. "La están viendo los hijos de los que la vieron en su momento. A mí me comentan que han visto tal capítulo y yo te juro que no me acuerdo", aporta quien dio vida al portero.

Juntos, hasta el infinito y más allá

Desde que la serie de Antena 3 les unió, han trabajado en bastantes proyectos juntos de nuevo y, además, una fuerte amistad les une también en lo personal. De broma, Malena Alterio comenta a su amigo: "Para mí lo que es genial es que después de tanto tiempo se siga viendo y yo tenga ganas de seguir viéndote", a lo que más en serio, Tejero asegura: "Yo lo he dicho muchas veces, pero es que yo firmaría un contrato por trabajar toda la vida con ella".